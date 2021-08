Love Esquire volgende week op de Switch

Old school combat RPG of simpele dating simulator?

Het is alweer een jaar geleden, maar Love Esquire komt van een succesvolle kickstarter die meer dan een half miljoen dollar heeft opgehaald. Backers voor het project hebben ongetwijfeld constant updates gekregen over de status van het project, maar nu weten we het allemaal: volgende week 12 augustus staat deze game in de eShop.

Kijkend naar de trailer en de art op de kickstarter krijg je misschien al een beeld van wat deze romantische dating simulator in petto heeft. Het spel pronkt ook met een knipoog en verwerking van klassieke old-school RPG combat. De twist, die hieronder ook in de beschrijving staat, geeft echter aan dat je geen held of iets bent. Nee, je bent simpelweg een knecht. Hieronder de omschrijving en een trailer voor deze game.

“In Love Esquire ben je geen beroemde ridder, maar een simpele schildknaap die graag een partner wil vinden. Het zal echter niet makkelijk worden, omdat de meeste dames veeeel te knap voor je zijn.

Dus werk aan je stats, vecht tegen monsters en ontwikkel je volledige potentieel!

Kenmerken:

♡ Vijf heldinnen om te daten – De heldinnen in Love Esquire zijn meer dan alleen beeldschoon! Ze hebben ieder hun eigen unieke ambitie, plot en geheimen voor jou om te ontdekken.

♡ Turn-based gevechten – Je bent misschien geen degelijke schildknaap, maar je beschikt over een paar ongebruikelijke technieken om je veelvragende ridder in leven te houden. Daag uit, juich, genees, en loot je een weg naar de overwinning!

♡ Stats verbeteren – Werk hard en word de ideale man door je kracht, charisma en intelligentie te verbeteren. Deze eigenschappen hebben niet alleen invloed op je gevechtsvaardigheden, maar ook op je relaties.

♡ Volledig ingesproken – Hoor hoe de dames hunkeren naar jouw liefde!

♡ Bouw relaties op – Verbeter je schildknaapcharme door de heldinnen cadeaus te geven en lieve dingen toe te fluisteren.

♡ Meerdere eindes – Wat staat jouw schildknaap aan het einde van de reis te wachten? Pas op met waar je voor kiest!“

Wie is er na zo’n (deels komische) omschrijving niet verkocht? 12 augustus te verkrijgen in de eShop voor €20,99. Wie durft er toe te geven dat ze deze game gaan halen? Laat het hieronder weten.

bron: nintendo.nl