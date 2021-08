Een nieuwe 3D South Park game in de maak?

Wat kunnen we verwachten?

Oke, oke. Er zijn nog geen beelden, filmpjes, of gelekte screenshots om te delen. Maar er is wel een nieuwe deal voor de serie.

South Park bestaat al sinds 1997 en heeft onderhand 24 seizoenen. De serie is zo populair dat we door de jaren heen ook hebben mogen genieten van verschillende games. Een groot deel van jullie zal bekend zijn met The Stick of Truth en The Fractured But Whole games die op de Switch verkrijgbaar zijn.

De vaak grens opzoekende serie heeft in het meest recente nieuws een deal gekregen bij ViacomCBS voor, schrik niet, 900 miljoen dollar. Dit bedrag zal over de komende zes jaar worden betaald en is één van de grootste deals in TV geschiedenis.

Tof, er komen meer seizoenen van deze serie. Ah! Maar daar komt het bijzondere nieuws. In een artikel over de deal van bloomberg.com staat er een klein zinnetje dat snel over het hoofd kan worden gezien.

In addition to the movies for Paramount+, Parker and Stone are going to use that money to invest in a wide range of creative endeavors, including a documentary series, a weed company and a 3D video game that is set in the world of “South Park.” Lucas Shaw – bloomberg.com

Maar dat is niet het enige nieuws. De vorige twee games zijn gemaakt met hulp van Ubisoft, maar deze game wordt gemaakt door een in-house studio. Dit nieuws komt van Matt Stone zelf in een e-mail naar artikelschrijver Lucas Shaw, gerefereerd in dit artikel.

De vraag is wat dit gaat betekenen voor de game. Wordt het een vergelijkbaar spel met de Stick of Truth en Fractured But Whole? Of betekent 3D hier echt dat we een totaal nieuwe soort game kunnen verwachten? Wat denken jullie en waar hopen jullie op?

bron: bloomberg.com, via nintendolife.com