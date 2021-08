Deze 15 spellen werden er in juli 2021 het meest gedownload

De volledige lijst kun je hier bewonderen.

Net zoals het begin van elke nieuwe maand brengt Nintendo traditiegetrouw een lijst naar buiten met daarin de populairste titels van de maand ervoor. Normaal gesproken staan er wel een paar nieuwe spellen in deze lijsten, maar dat is ditmaal niet het geval. De lijst van de maand juli bestaat namelijk alleen maar uit games die al een tijdje beschikbaar zijn op Nintendo’s hybride console. Zo is in onderstaande lijst bijvoorbeeld te zien dat Among Us en Game Builder Garage (ook wel bekend als Gamestudio) best vaak zijn gedownload. In de titel, die vorige maand het meest is gedownload, kun je kennis maken met het begin van de tijdlijn van de Zelda-serie en dan hebben we het natuurlijk over Zelda: Skyward Sword HD.

Ben je benieuwd naar de volledige top 15? Bekijk dan onderstaande lijst.

1. Zelda: Skyward Sword HD

2. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

3. Mincraft

4. Among Us

5. Game Builder Garage

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. Mario Golf: Super Rush

8. Stardew Valley

9. The Great Ace Attorney Chronicles

10. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

11. Animal Crossing: New Horizons

12. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

13. Pokemon Sword

14. Super Mario Party

15. Miitopia

Welke games heb jij vorige maand allemaal gedownload? Laat het ons weten in de reacties!