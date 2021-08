[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 32

Op zoek naar iets nieuws? Bekijk hier wat er komende week uitkomt!

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week hebben we weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Tetragon

Verschijnt op: 12 augustus 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

Welkom in de wereld van Tetragon, een mysterieus parallel universum vol puzzels, magische doolhoven en uitdagingen. Je doel is om vliegtuigen te verplaatsen door middel van een draaiende zwaartekracht. Deze vliegtuigen zweven momenteel rond het heilige juweel – de TetraGen. Gebruik de kracht van deze TetraGen om de grond en torens te verplaatsen om houthakker Lucios door de verspreide werelden te leiden en zijn verloren zoon te vinden. Met honderden puzzels, doolhoven en uitdagingen bied dit zelfs voor de hardcore puzzelfan een flinke uitdaging!

Fire Tonight

Verschijnt op: 12 augustus 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €4,99

Droom jij ook wel eens van simpelere tijden, voor het massa gebruik van mobiele telefoons en het internet populair werd? Fire Tonight is een verhalende puzzelgame die je meeneemt naar het jaar 1990 en je daar kennis laat maken met twee geliefden, Maya en Devin. Wanneer ze met elkaar aan de telefoon hangen breekt er in de stad een brand uit die zich razendsnel verspreid, en de twee raken elkaar kwijt in de chaos van het moment. Weten ze elkaar weer terug te vinden in een wereld waarin nog niet iedereen verbonden is? En hoe ver zijn ze bereid daarvoor te gaan?

The Plane Effect

Verschijnt op: 12 augustus 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

In The Plane Effect speel je als een eenzame werknemer genaamd Solo. Zijn laatste werkdag van zijn kantoorbaan zit erop en dus is het tijd om terug naar huis te gaan en daar je familie weer te zien. Terwijl je onderweg bent gebeuren er echter de vreemdste dingen. Duurde het altijd al zo lang? Waren de straten altijd al een doolhof? Beter nog, is er wel een “thuis?” Het enige dat je weet is dat je verder moet gaan. Navigeer door een dystopische samenleving en los ongewone puzzels op om Solo door elk gebied te begeleiden. Blijf in beweging. Verder, naar je gezin, naar je huis. Stop niet, keer niet om. Wordt je in de gaten gehouden…?