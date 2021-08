Pokémon Unite krijgt een nieuwe update als gevolgen van een bug

Slecht nieuws voor Gengar mains!

Pokémon Unite is pas net uit de startblokken en helaas horen daar ook bugs bij! Zo leek Gengar dit keer het slachtoffer te zijn. Zijn Hex-aanval werkte namelijk niet naar behoren, het deed namelijk geen schade op bepaalde momenten. Redelijk vervelend als je Zapdos aan het vechten bent! Gelukkig is deze bug nu opgelost en kunnen alle Gengar-spelers met een gerust hart hun favoriet spelen. Naast dit werden spelers die competitief speelde in de Master Rank te veel gestraft als ze een spel zouden verliezen. Dit is nu aangepast en spelers in Master Rank of hoger worden niet meer zo streng veroordeeld op een verloren potje.

Weer een update, weer wat vervelende bugs opgelost! Speel jij nog veel Pokémon Unite of heb je het ondertussen in een hoek gegooid? Laat het ons weten in de reacties!

Pokémon Unite is nu beschikbaar op de Nintendo Switch en komt later in dit jaar naar de telefoon.