Limited Run toont speciale boekuitgaven over SNES en Virtual Boy

De Super Nintendo en Virtual Boy worden geëerd met een prachtig collector's item.

Een Nintendo- of gamecollectie gaat vaak niet alleen om de spellen. Ook de geschiedenis wordt door menig verzamelaar gewaardeerd. Of dat nu om successen gaat zoals de Super Nintendo (SNES) of de mislukking van de Virtual Boy. Limited Run omarmt deze geschiedenis en komt met twee speciale boekuitgaven. Super NES Works Vol. I en Virtual Boy Works zijn een tweetal zogeheten retrospectieve publicaties. De boeken staan boordevol informatie over de spellen en hardware van de desbetreffende Nintendo-consoles. Ze zijn geschreven door Jeremy Parish, die zich eerder ontfermde over Nintendo’s eerste consoles in de NES Works- en Game Boy Works series.

De pre-orders voor de nieuwe boeken over de SNES en Virtual Boy gaan vanaf 10 augustus 2021 online. Beiden komen in een standaard hardcover versie van $34,99 dollar per stuk en een speciale Collector’s Edition-bundel voor $69,99 dollar per stuk. Laatstgenoemden zullen gebundeld zijn met speciale verzamelaarsvoorwerpen zoals een metalen cartridge, posters en een certificaat.

De pre-orders zijn te vinden op de site van Limited Run Games.

Bekijk hier alvast afbeeldingen van de Hardcover en Collector’s Editions: