Het vierde en vijfde nummer ter ere van 25 jaar Pokémon zijn uitgebracht

Na Post Malone, Katy Perry en Mabel volgen nu Cyn en Vince Staples.

Pokémon bestaat dit jaar 25 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd. Zo is voor deze viering het label P25 Music opgericht. Diverse artiesten waren al aangekondigd voor een samenwerking onder dit label, waaronder Post Malone, Katy Perry en J Balvin. Post Malone heeft ondertussen al het nummer Only Wanna Be With You uitgebracht en was zelfs te zien en te horen in een virtueel concert. Daarnaast heeft ook Katy Perry het nummer Electric al uitgebracht en kun je sinds vorige maand het nummer Take It Home van Mabel beluisteren.

Vandaag zijn de volgende nummer alweer verschenen. Het vierde en vijfde nummer worden gezongen door Cyn en Vince Staples. Zij hebben de nummers Wonderful en Got ‘Em uitgebracht. Beide nummers zijn via YouTube hieronder te beluisteren. Je kunt beide nummers ook via deze link streamen via jouw favoriete streamingdienst.