Gloednieuwe teaser van Metroid Dread met nieuwe informatie duikt op

De officiële Japanse Metroid Dread website brengt ons een nieuwe video.

Fans hebben er even op moeten wachten, maar tijdens de afgelopen E3 Direct heeft Nintendo een gloednieuwe 2D Metroid aangekodigd. Deze nieuwe game heeft als titel Metroid Dread en zal op 8 oktober dit jaar naar de Nintendo Switch komen. We hebben inmiddels al verschillende video’s voorbij zien komen en ook vandaag kun je een nieuwe teaser video bekijken. In onderstaande video zien we hoe Saumus een onthulling over de geschiedenis van de mysterieuze Chozo tegenkomt.

Onderstaande trailer is afkomstig van de officiële Japanse Metroid Dread website. Ondanks dat deze met 35 seconden niet al te lang is, is ‘ie zeker de moeite waard om even te checken! Uit de trailer lijkt onder andere duidelijk te worden dat je in Metroid Dread de wereld weer op jouw eigen manier kunt ontdekken. Ook zou je weer meer vrijheid krijgen in verzamelen en gebruiken van power-ups, iets wat we ook in Super Metroid zagen.

Kijk jij uit naar Metroid Dread? Laat het ons hieronder weten!