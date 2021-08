Sla morgen je slag in New Donk City door de nieuwste update van Mario Golf: Super Rush

Speel als een gloednieuw personage, en nog meer!

Eind juni verscheen de nieuwste Mario Golf-game op Nintendo’s hybride console. Vlak voor de release van het spel werd bekendgemaakt dat de titel gratis updates zou ontvangen. Vandaag heeft Nintendo dan eindelijk het nieuws naar buiten gebracht dat er morgen al een update beschikbaar is Mario Golf: Super Rush. De update bevat aardig wat nieuwe content, want Switch-bezitters kunnen vanaf morgen namelijk golfen als Toadette op een gloednieuwe golfbaan die zich plaatsvindt in New Donk City. Bovendien is dat trouwens niet het enige, want vanaf morgen is er ook meteen een nieuwe spelstand beschikbaar, genaamd Rangwedstrijd, en zal de bewegingsbesturing beter werken.

In Mario Golf: Super Rush speel je met veel bekende figuren uit de Mario-serie potjes golf. Maar niet alleen dat, er zijn nog vele andere dingen te doen in het spel. Naast het normale golfen is er ook een speedgolf modus en een verhalenmodus. In de speedgolf modus golf je allemaal tegelijk en moet je racen naar je bal, wees zo snel mogelijk! Ook is er een verhaal dat je kan spelen met je Mii karakter.

Ben je benieuwd naar het officiële twitterbericht van Nintendo Nederland? Bekijk dan onderstaande Tweet, waarin we Toadette ook in actie zien!

🏌️ #MarioGolf: Super Rush krijgt morgen een gratis update.



✔️ Nieuwe spelstand: Rangwedstrijd

✔️ Nieuw personage: Toadette

✔️ Nieuwe baan: New Donk City

✔️ Verbeterde bewegingsbesturing



Later dit jaar komen er meer updates! pic.twitter.com/fZUVWC4DJd — Nintendo Nederland (@NintendoNL) August 5, 2021