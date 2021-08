[Review] NEO: The World Ends With You – Een tweede Shibuya Incident

Keer terug naar Shibuya en het spannende spel The Reaper's Game in deze vette game!

Ik weet nog goed dat ik bijna drie jaar terug voor het eerst een stap zette in de wereld van The World Ends With You. Ik was gelijk verkocht; de unieke gameplay en setting zorgde dat ik het spel beloonde met een hoog cijfer. Afgelopen maanden verscheen er ook nog een anime gebaseerd op het spel. Mijn laatste zin in de review was: “The World Ends With You: Final Remix was een laatste kans op een vervolg, mocht deze ooit nog komen, dan ontvangen we die graag met open armen.” Het is inmiddels drie jaar verder én er is een vervolg uitgebracht, NEO: The World Ends With You. Ik ben opnieuw in de Reaper’s Game gedoken en heb bijzondere personages ontmoet in deze reis.

Greetings Sheeple of Shibuya

Wanneer je het spel opstart begin je op het bekende Shibuya Crossing, een populaire oversteekplaats in Tokyo. Je kruipt in de huid van Rindo en komt er al erg snel achter dat niet alles is wat het lijkt en dat er een nieuwe Reaper’s Game gaande is. In het eerste deel (waar Neku centraal staat) was er namelijk ook een Reaper’s Game en dat speelde zich af in een soort speciale dimensie, de Underground ookwel UG genoemd. De spelers zagen de mensen in Tokyo wel, maar de gewone mensen konden hen niet zien. In dit duistere spel moest je per dag een missie behalen en als dat je niet lukte dat verloor je wat resulteerde in je dood. Nu keert dit fenomeen terug en misschien nog wel dodelijker dan ooit!

Spelers van het eerste deel zullen veel herkennen, van locaties uit Shibuya, tot een fan favourite die terugkeert in het vervolg. De Reaper’s Game heeft echter wel een twist gekregen. Er worden nu in teams gestreden en wie aan het eind van de week de meeste punten heeft mag een wens doen. Het verliezende team daarentegen wordt zwaar gestraft. Het is dus van groot belang dat jouw team wint. Rindo en zijn vriend Fret moeten dus opzoek naar teamgenoten om dit brute spel te winnen. Zo kom je bijvoorbeeld Nagi Usui tegen, maar ook Sho Minamimoto, een oude bekende. Sho was in het eerste spel namelijk een Reaper, maar nu keert hij terug als speler. Het is dus erg interessant om te zien dat hij een speler is geworden en je vraagt je ook gelijk af wat er achter zit.

Noise

De vijanden (ookwel) Noise keren terug, maar waar eerst de gevechten in 2D waren, komt NEO: The World Ends With You met een stapje hoger. Alles is namelijk nu driedimensionaal. Een gave visuele upgrade, maar het zorgt ook voor andere gevechtsstrategieën. Vooral als je met vier personen tegelijk vecht. Normaal gesproken button mash ik door 3D gevechten in andere spellen, maar je merkt dat het niet handig is met meerdere personages. Dus, je moet goed nadenken hoe je gaat vechten en daar komen de pins (weer) om de hoek kijken.

De pins keren namelijk terug in NEO: The World Ends With You en niet zo’n beetje ook. Er zijn wel meer dan 330 verschillende pins die je in het spel kan gebruiken en dat zorgt voor veel mogelijke gevechtscombinaties. Sommige pins zijn gespecialiseerd op vechten, maar er zijn ook pins die je kunnen healen of die voor een schild zorgen. Hoe dan ook er zijn genoeg combinaties en het is de kunst om uit te proberen welke pins goed met elkaar gaan. Het is echt heerlijk om van alles te proberen tot je net die ene combinatie hebt gevonden welke heel goed samengaat.

Een direct plaatje!

The World Ends With You heeft al een van de meest unieke graphics, maar NEO: The World Ends With You doet daar een flinke schep bovenop. De visuele stijl blijft in gesprekken hetzelfde, maar de cutscenes, de gevechten en omgevingen zijn nog mooier geworden, en voelen oh zo vertrouwd. De characterdesigns zijn echt prachtig en zelfs onbelangrijke personages zoals kledingwinkeleigenaren of restauranthouders zien er flashy uit. Echter de game vraagt veel van de Switch waardoor je soms te maken hebt met een framedip. De heerlijke soundtrack keert ook terug met nieuwe nummers welke weer fantastisch zijn. Sommige zijn instrumentaal, maar er zitten ook een aantal liedjes in waar in gezongen wordt. Het is eigenlijk gewoon een groot feest bij het spelen van NEO: The World Ends With You; de muziek en grafische stijl zijn prachtig.

Je hebt geen kennis nodig van het eerste deel als je deze wil uitproberen. Je kan er zo inspringen en dit avontuur beleven. Echter fans van The World Ends With You zullen wel het verhaal en sommige dialogen beter snappen. Het spel biedt trouwens veel content (had ik al verteld dat er meer dan 330 pins te verzamelen zijn?!) en je bent hier zeker wel meer dan 30 uur mee zoet.

Conclusie

Het voelt weer goed om opnieuw de wondere wereld van The World Ends With You in te stappen. Na de status als een echte cultclassic kan een vervolg twee kanten opgaan: het is de hype helemaal waard, of het is een grote teleurstelling. Gelukkig behoort NEO: The World Ends With You bij de eerstgenoemde kant en is het echt een fantastisch spel. De upgrade van 2D naar 3D was niet per sé nodig geweest; de unieke 2D-stijl was namelijk al vet genoeg. Square Enix heeft er voor gekozen om het spel een dimensie hoger te maken én wat pakt dat goed uit. Samen met de heerlijke muziek, coole gevechten en leuke personages zorgt het voor een gaaf totaalplaatje.

+ De Reaper’s Game is terug en nog spannender dan ooit!

+ De 3D-gevechten van de Noise zijn gaaf

+ Genoeg content

+ Flashy designs!

– Soms een framedip

DN-Score: 9,0