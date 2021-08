Kijk mee naar de hoogtepunten van de maand juli

Naast een aantal grote spellen en updates had Nintendo nog een verrassing: de Nintendo Switch OLED. Bekijk hier alle hoogtepunten van de maand juli.

Sinds eind vorig jaar heeft Nintendo Nintendo Monthly Rewind geïntroduceerd. Aan het begin van elke maand verschijnt er een nieuwe video met alle hoogtepunten die de maand daarvoor zijn aangekondigd. Aangezien augustus is begonnen, is de Nintendo Monthly Rewind van juli nu beschikbaar.

Afgelopen maand zijn er meerdere grote spellen en updates aangekondigd en uitgebracht. Allereerst is er een update voor New Pokémon Snap aangekondigd, welke sinds gister te spelen is. Ook zijn er games als The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, NEO: The World Ends With You en Last stop uitgebracht. Maar naast de spellen en updates had Nintendo nog één verrassing: de Nintendo Switch OLED. Dit nieuwe model in de Nintendo Switch-familie brengt onder andere een groter OLED-scherm, een bredere kickstand en beter geluid en verschijnt op 8 oktober. Onze eerste ervaringen kun je hier nog eens teruglezen.

Benieuwd naar alle hoogtepunten van de maand juli? Bekijk de Nintendo Monthly Rewind hieronder.