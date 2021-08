Tijd voor (weer) nieuwe trailers van No More Heroes 3

Wat zouden we toch zonder al die trailers moeten?

Met de release van No More Heroes 3 in zich kregen we de afgelopen weken bijna dagelijks een nieuwe trailer voorgeschoteld. Gisteren kwamen er voor de verandering eens wat gameplaybeelden langs en vandaag is het tijd voor twee nieuwe trailers. De nieuwste trailers staan deze keer in het teken van motormissies alsmede verschillende bijbaantjes die je in de game kunt accepteren. De nieuwe trailers kun je hieronder bewonderen.

In No More Heroes 3 kruip je opnieuw in de huid van Travis en neem je het opnieuw op tegen bizarre tegenstanders. Deel 3 zal bovendien nog bloederiger en intenser gaan worden dan de eerdere delen. Kijk jij uit naar deze game in augustus dit jaar? Laat het hieronder weten in de vorm van een reactie.