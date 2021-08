Project Aether: First Contact komt deze week naar de Switch

De Switch versie was eerder af dan gedacht!

Begin juni berichte we dat Project Aether: First Contact in ontwikkeling was voor de Switch. Deze ritmische bullethell space shooter werd goed ontvangen op de PC, maar op dat moment was nog niet duidelijk wanneer de Switch versie klaar zou zijn. Forever Entertainment heeft aangekondigd dat dit sneller is dan iedereen verwacht: de game komt morgen (5 augustus) al naar de Switch. De trailer kun je nog even hieronder bekijken.

In Project Aether: First Contact bestuur jij een krachtige Aether Mech, die als enige de alien dreiging die ons zonnestelsel bedreigt kan stoppen. Je kan je Mech uitrusten met verschillende wapens, waardoor je zelf kunt bepalen hoe je de aliens te lijf gaat. Houd je de vijand op afstand met je rapid fire assault rifle of ga je ze te lijf met een krachtig zwaard? De game bevat momenteel 9 ritmische levels, elk met hun eigen eindbaas.