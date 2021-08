Witch Spring 3 Re:Fine – The Story of Eirudy volgende week op de Switch

Een "nieuwe oude" JRPG?

Een bijzondere naam voor een bijzonder spel. Sommigen zijn mogelijk gewend aan de soms bijzondere namen die Japanse spellen ontvangen, maar wat houdt het spel dan in?

Als eerste het belangrijkste: dit is geen “nieuw” spel. Het spel is als sinds 2017 uit (de Re:Fine versie sinds 2020), maar is nooit verder gekomen dan Azië. Nu komt het spel eindelijk uit voor ons in Europa (en Noord Amerika) op 13 augustus. Witch Spring 3 Re:Fine is een remaster van Witch Spring 3. Ook al is dit het derde deel in de Witch Spring reeks, hoef je niet de vorige games te hebben gespeeld om van dit spel te kunnen genieten. Voor jullie bijgevoegd een trailer en een omschrijving hieronder!

Omschrijving:

“WitchSpring3 Re:Fine – The Story of Eirudy neemt je mee diep in het Misty Forest, waar de heks Eirudy afgezonderd van de rest van de wereld leeft. Als ze op een dag in het bos een avontuurlijke jongeman genaamd Adrian ontmoet, verandert Eirudy’s leven als ze in het getij wordt geworpen dat het lot van goden en mensen bepaalt. Het avontuur begint en leidt je naar een vervlochten pad tussen licht en duisternis – welk pad kies jij?

Met Japanse stemacteurs en volledig in het Engels gelokaliseerde tekst, is het spel een op zichzelf staande titel in het Witch Spring-universum. Het komt met nieuwe beelden en geluid, zeer schattige kunst stijl en sympathieke personages.

Intrigerend verhaal

Kleurrijke personages om van te houden

Tactische turn-based gevechten

Evoluerend gevechtsmenu

Uniek Doll Summoning-gevechtssysteem

Kies tussen het donkere en het lichte pad

Content na het spel”

Het spel komt dus op 13 augustus uit en krijgt niet alleen een digitale release, maar ook een fysieke versie. In de eShop kun je het spel kopen voor €39,99. De fysieke versie is voor een vergelijkbare prijs beschikbaar. Wie gaat dit spel halen? Of zijn er misschien al mensen die zo goed zijn in Japans of Koreaans dat ze het al hebben gespeeld?

bron: nintendo.nl