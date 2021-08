Winnaars Gamestudio prijsvraag bekend

De afgelopen week kon je meedoen met onze nieuwste prijsvraag waarbij we 1 digitaal exemplaar van Gamestudio én 1x 15 euro eShop tegoed mochten verloten. Om kans te maken op één van deze prijzen moest je antwoord geven op de volgende vraag: Stel je hebt alle middelen van de wereld tot jouw beschikking, wat voor game zou jij dan maken en waarom? Uit alle deelnemers hebben we inmiddels de twee gelukkige winnaars getrokken. Namens heel Daily Nintendo feliciteren we:

Winnaar Gamestudio: @treecksvanveluwe

Winnaar 15 euro eShop tegoed: @ferryb001

De prijzen worden binnenkort via een privébericht verstuurd. We wensen jullie alvast veel plezier! Uiteraard delen we ook de antwoorden van de winnaars met jullie:

Treecks van Veluwe:

Ik heb het al een tijdje in mijn hoofd om een soort RPG-achtige shooter te maken wat zich in een science-fiction setting afspeelt. Het is een beetje lastig uit te leggen, maar een soort kruising tussen Halo en Xenoblade Chronicles is waar ik aan denk. Een soort spel waar FPS achtige gameplay zoals in Halo wordt afgewisseld met turn based fighting gameplay zoals in Xenoblade Chronicles. En dan nog samengevoegd met nog meer soorten gameplay zoals on-rail missies als in Star Fox en dungeons zoals in The Legend of Zelda. Dit is een idee dat ooit ontstaan is toen ik fantaseerde over hoe een game heel veel verschillende soorten genres kan combineren. Het spel zou dan opgedeeld zijn in missies en per missie verschilt wat de het soort gameplay is wat je moet doen, maar de Halo en XC gameplay voert dan wel de boventoon. En alles wordt dan samengevoegd met een episch verhaal met lange cutscenes. Het is een gek idee, maar ik dacht het hier toch maar te delen

Ferry

Ik zou een Harry Potter game maken denk ik, ik vond de oude PSX games altijd supercool platforms (toen ik jong was) maar als ik ze nu speel vallen ze altijd wat tegen. De Lego Games doen het niet zo voor mij, denk Harry Potter a la The Witcher/Skyrim

Heb wel al eens een paar ideeën gehad, een ervan was voor een game die je door verschillende gebres brengt, kartracer, platformer, schietspel,… en ze op een bepaal pujt met elkaar mengt. Bijvoorbeeld een rpg kart racer of een platformer waar je ritmisch op de muziek moet voortbewegen. Er is dacht ik vorig jaar zoiets achtig uitgekomen voor de switch, maar het bleek jammer genoeg teleurstellend te zijn…