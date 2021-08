[Review] Labyrinth City: Pierre the Maze Detective

Ga je mee verdwalen? Ik weet de weg!

Pierre the Maze Detective is van origine een bestseller boekenserie. Als Pierre ga je op elke pagina een nieuw doolhof in en kom je de meest gekke dingen tegen: aapjes die een muziekinstrument spelen, mensen die verkleed zijn maar ook kleurrijke straten en huizen. Je kijkt je ogen uit bij deze prachtige platen! Het doet mij een beetje denken aan ‘waar is Wally?, al zoek je geen persoon maar de uitgang. Sinds 15 juli is Pierre ook te vinden op de Nintendo Switch, en wij mochten uittesten of het net zo leuk is als de boeken.

O nee, de Maze Stone is verdwenen!

Op een dag komt goede vriendin Carmen langs bij Pierre, ze is in rep en roer, want Mr X heeft weer eens toegeslagen! Hij heeft de doolhofsteen gestolen en verwisseld met een briefje aan hoofdpersoon detective Pierre. Mr X heeft de steen gebruikt om de hele stad te veranderen in één groot doolhof. Deze duistere dief zal dus snel gevangen genomen moeten worden. Pierre en Carmen vertrekken gelijk naar het museum, waar de steen vandaan komt, maar bij aankomst is het al duidelijk: het is één grote chaos. Het museum is in een doolhof veranderd en Mr X is verantwoordelijk. Je hebt in dit spel één hoofddoel: Mr X gevangen nemen voor zijn wandaden!

Kijk je ogen uit!

Overal in de doolhoven van dit spel is wel iets te zien, het loont dan ook echt om lekker je tijd te nemen en overal te gaan kijken. Er zijn paden waar je op kan lopen, hier kan je niet van afwijken, maar omdat het echt een doolhof is kan het wel gebeuren dat je eens terug moet lopen omdat je eigenlijk de andere kant op moet. Om het iets makkelijker te maken zijn er pijlen verstopt die in de richting wijzen van het einde van het doolhof, dus ook als je helemaal kwijt bent welke kant je op moet heb je de mogelijkheid om deze hints te gebruiken. Hierdoor is het spel ook geschikt voor kinderen. Je loopt op de paden die zijn bedacht en verder kan je de A knop gebruiken wanneer je een hint of personage dat wilt praten tegen komt.



Je hebt per level, of eigenlijk doolhof, een hoofddoel: dat zijn de personages die je moet zoeken. Deze begint met de eerste persoon die je tegen komt en eindigt met Mr X, want die sluwe dief wacht gewoon netjes tot je het doolhof uit bent om te ontsnappen. Soms moet je eerst op zoek naar de politie of ga je op zoek naar iemand die veel op Mr X lijkt en moet je daarna dus weer verder. Naast de personages zijn er meer dingen om te ontdekken. In elk level zijn er sterren om te verzamelen, notities uit het dagboek van Mr X, schatkisten en ook een trofee. De trofee krijg je wanneer je een puzzel oplost in het plaatje, je komt bijvoorbeeld een band tegen die muziek speelt. Als jij kan onthouden in welke volgorde ze hun instrument bespelen kan je de trofee van dat doolhof verdienen. Verder zijn er allerlei leuke geheimen verstopt in het spel: je kan ramen openen, auto’s openen waar dan van alles uit valt, met personages praten en over huizen lopen. Alles is leuk om te zien en elke keer zie je wel weer iets anders wat opvalt, het is een druk geheel waar je jezelf goed mee kan vermaken. Doordat je misschien niet alles in een doolhof gehaald hebt, is het de moeite het level nog eens te doen om de ontbrekende sterren, kisten of notities te halen.

Van boek naar spel: slim?

Het is eigenlijk erg praktisch om van zo’n boek een spel te maken, de basis is er al. Wel is er duidelijk veel moeite in het spel gestoken om het helemaal interactief te maken. Zo beweegt er overal wel iets en als je een luikje opent kan er zomaar een aapje of ballon uit vliegen. De besturing is vrij simpel, maar dat past er helemaal bij: dit spel gaat niet om snel spelen maar om genieten van de omgeving en wat je allemaal tegen het lijf loopt. Voor elk level is er muziek gemaakt die bij de sfeer van het plaatje past, wat leuk gedaan is. Een spel zoals dit heb ik nog niet gezien. De combinatie van doolhoven en het ‘waar is Wally?’-effect, het uitbrengen op een gameconsole hebben de makers erg slim bedacht en dat mag best gezegd worden. Wel had het spel wat meer levels mogen hebben, binnen een aantal uur is hij uit te spelen.

Conclusie

Al met al is Labyrinth City: Pierre the Maze Detective een leuk en gezellig geheel. De grafische vormgeving is gelijk aan het boek maar dan mét bewegend beeld. Mr X heeft de doolhofsteen gestolen en het is aan jou om hem te pakken te krijgen, er is alleen één probleem: met de steen heeft Mr X de stad in één groot doolhof veranderd. Labyrinth City is een erg interactief spel waarbij je allerlei luikjes, hints en personages tegen komt waar je iets mee kan. Ook is het de bedoeling sterren, notities, schatkisten en per doolhof 1 trofee te halen. Hou je van ‘waar is Wally?’, dan is dit echt een leuk bescheiden spel voor jou, want overal is wel wat te zien en te doen. Op zoek naar harde actie? Dan is dit zeker geen titel voor jou.

+ Veel te zien en te doen

+ Een spel voor jong en oud



– Het spel is niet erg lang

DN-Score: 7,5