No More Heroes 3 – Deze keer geen trailer maar gameplay

Trailer, trailer, trailer. Wacht gameplay?

Het is bijna zover, en zoals jullie misschien al hebben gezien zijn er flink wat trailers uitgekomen de laatste tijd. Nu, eindelijk, een half uur aan gameplay. In de laatste trailer kregen we al een mooie blik op Santa Destroy en Thunder Dome. Met dit halfuur aan gameplay krijgen we veel meer een beeld op de combat, en vooral hoe het spel er uitziet zonder al de snelle, stijlvolle jumpcuts in de trailers. Oh ja, en een bossfight.

Dankzij een nieuwe aflevering van Washagana TV krijgen we deze mogelijkheid. Het enige nadeel is dat het in het Japans is, maar dat mag de pret niet drukken. Met nog minder dan een maand te gaan zijn we aan het aftellen. Krijgen we nog veel meer te zien? Blijft het vanaf hier vrij stilletjes tot de release? In ieder geval is het bijna zover, 27 Augustus is No More Heroes 3 te verkrijgen voor de Switch!