Nieuwe Grand Prix Tetris 99 staat in het teken van Skyward Sword

Een nieuw thema staat op je te wachten!

De gratis te spelen Tetris 99 op de Nintendo Switch wordt door Nintendo nog regelmatig voor zien van leuke evenementen in de vorm van een Grand Prix, veelal staan deze in het teken van een net verschenen game. Inmiddels is er weer een nieuwe Grand Prix aangekondigd en deze staat dit keer volledig in het teken van de net verschenen Switch-titel The Legend of Zelda: Skyward Sword. Je kunt vanaf 9 augustus aanstaande meedoen en de Grand Prix loopt dan dit hele weekend. Ook dit keer wordt je beloond met een mooi thema wanneer je 100 punten weet te behalen, deze keer in het teken van Skyward Sword.

The Legend of Zelda: Skyward Sword is nu verkrijgbaar op de Switch en onze review vind je hier. Ga jij proberen het nieuwe thema vrij te spelen met jouw Tetris-skills? Tetris 99 is gratis te downloaden in de eShop voor Nintendo Switch Online-leden.