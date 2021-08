Grote New Pokemon Snap update is onderweg

Nog meer reden om die digitale camera er weer bij te pakken!

Wanneer je vanaf vanmiddag New Pokemon Snap opent zal het spel een update willen uitvoeren, we zijn het lijstje even langs gegaan en werden hier erg enthousiast van! Zo komen er drie nieuwe omgevingen om Pokemon te fotograferen, maar er is meer:



Allereerst is het mogelijk om na het spelen van een level het research level gelijk weer te kiezen als je deze opnieuw wilt spelen, voorheen moest je eerst terug naar het research lab om het level opnieuw te selecteren. Ook kan je gelijk naar het kamp toe zonder eerst foto’s te selecteren. Wanneer je een LenTalk mission bereikt met een van jouw foto’s, zie je gelijk bij de foto dat je de vereisten hebt gehaald, nog voordat de professor hem beoordeeld. Daarnaast kan je foto’s gelijk opslaan op jouw Switch vanuit het aanpassingsmenu.

Maar genoeg over de kleine aanpassingen! Laten we je ook nog even vertellen over de drie nieuwe omgevingen die je vanaf vandaag kan gaan ontdekken:

– Secret Side Path: is een geheime doorgang waarbij je met jouw NEO-ONE krimpt tot een piepkleine fotograaf. Hierdoor zijn de Pokemon enorm! In deze Secret Side Path kan je de Pokemon nog beter horen: voetstappen, ademhaling, aan alles is gedacht. Wie weet kom je wel gedrag tegen van bepaalde Pokemon die je nog nooit gezien hebt.

– Mightwide River: deze rivier is de voedselbron van het eiland Belusylva, er is uiteraard genoeg te zien, maar houd rekening met sterke stroming op sommige punten in de rivier. Houd je camera gereed voordat je voorbij bent gedreven!

– Barren Badlands: Dit is de meest spannende omgeving op het eiland Voluca! Kijk niet op wanneer je geisers en giftige moerassen tegenkomt, met bijbehorende Pokemon waar je mooi gelijk een plaatje van kan schieten. Houd je ogen goed open, want Pokemon zijn in deze omgeving meesters in verstoppertje spelen.

Ben jij er al helemaal klaar voor? En waar zou jij als eerste naartoe willen reizen van deze bestemmingen?