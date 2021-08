[Review] Skydrift Infinity – Arcadegeweld in de lucht

Racen met gevechtsvliegtuigen, een succesformule of niet? Je leest het in onze review!

Ontwikkelaar Digital Reality kwam in 2011 met een arcade-racespel waarin de speler plaatsneemt in verschillende vliegtuigjes. Skydrift combineert luchtgevechten met snelle races. In feite een gewelddadige, realistische versie op de vliegtuigjes van Diddy Kong Racing. Skydrift kwam destijds uit op de PC en de Playstation 3. Nu, een decennium later, mogen ook wij Switch-spelers aan de slag met het vliegtuiggeweld in het vernieuwde Skydrift Infinity. Weet Skydrift Infinity ons tot grote hoogten te brengen? Of kunnen we beter met een parachute het neerstortende vliegtuig verlaten? Je leest het in deze review!

Vliegen met arcadegevoel

Zoals de naam van het spel doet vermoeden ben je in Skydrift geen coureur, maar een heuse piloot. De opzet van Skydrift is simpel. Als speler neem je plaats in de cockpit van je eigen vliegtuig en race je in verschillende parcours tegen andere vliegtuigen. Je zult je dus niet alleen van links naar rechts bewegen over een weg, maar ook de verticale as zal benut moeten worden. Je bent wel aan het verkeerde adres als je hoopt op een flight simulator met realistische besturing zoals moeten landen en opstijgen. Skydrift speelt weg als een echt arcadespel. Het is vanaf het begin van elke race puur de bedoeling om de finish als eerste te passeren. Dat je daarbij gebruik mag maken van verschillende boosts en items om je tegenstanders de baas te zijn, maakt het des te leuker.

Genoeg variatie

In het menu is te kiezen uit verschillende modi. Ten eerste is er de singleplayer campagne. Hierin kan je deelnemen aan verschillende wedstrijden waarmee je nieuwe vliegtuigen en skins kan vrijspelen. Ook vind je hier een handige tutorial die je de besturing van het spel haarfijn uitlegt. Verder kent het spel zowel een lokale als online multiplayer. Dit gegeven maakt dat de replaywaarde van het spel net zo snel stijgt als je met je vliegtuig kan vliegen. Er zijn overigens verschillende races te vinden in het spel. Zo zijn er naast standaardraces ook knock-outraces, waarbij de laatste piloot er na elke checkpoint uit ligt. Ook zijn er speed races, waar over het hele parcours speciale turboringen geplaatst zijn die je een snelheidboost geven. Hoewel het einddoel bij elk racetype natuurlijk is om eerste te worden, zorgen deze verschillende racetypes voor genoeg variatie in de gameplay. Pluspunten voor wat betreft de inhoud.

Verschillende items

Tijdens de races krijg je de beschikking over verschillende items die je kunt gebruiken. Met de raketten of het geweer kan je tegenstanders die je voor je in het vizier hebt aan flarden schieten. De bom of mijn gebruik je juist om de tegenstanders vlak achter je uit te schakelen. Ben je zelf aangevallen, dan is het handig om juist het reparatiegereedschap te gebruiken om je vliegtuig te herstellen. Het schild biedt uitkomst als je bijvoorbeeld vooraan vliegt en ongedeerd wilt blijven. Een klein maar fijn arsenaal waar je op verschillende plekken in het parcours uit mag kiezen. Dit doe je door door de icoontjes van de items heen te vliegen. Je vliegtuig heeft ruimte voor twee van deze voorwerpen. Dat kunnen verschillende items zijn of twee van hetzelfde item. Bij het laatste krijgt het item een soort boost en zal meer effect teweeg brengen.

Behendigheid > Snelheid

Als je in Skydrift voortdurend de snelste wilt zijn door alleen maar gas te geven zal je niet ver komen. Belangrijker is het om ook behendig te zijn. Nauwe bochten langs obstakels als hoge bergwanden of grote rotsblokken stellen je reflexen op de proef. Het is de uitdaging om op tijd de bocht te nemen met de juiste snelheid. Het helpt om je vliegtuig volledig op zijn zijkant te keren of zelfs de beroemde Barrel Roll uit Star Fox na te bootsen. Het zal meermaals voorkomen dat je vliegmachine in een explosie zal vergaan. Of dat nou door toedoen van een tegenstander of een te snel genomen bocht is. Wat daarbij opvalt is hoe snel je vliegtuig weer op het circuit te vinden is. Deze korte recoverytijd zorgt ervoor dat je in het wedstrijdritme blijft en helpt de snelle spelervaring vast te houden.

Grafisch sterk

De omgevingen waar de races plaatsvinden zijn soms adembenemend te noemen. Of je nou door de watervallen van een tropisch regenwoud vliegt, door ijzige gletsjertunnels of langs de lavavelden van een actieve vulkaan. De verschillende circuits zien er schitterend uit op de Switch. Hoewel de circuits lineair zijn vormgegeven en uiteindelijk een vaste route kennen is er enigszins vanaf te wijken. Zo kan je op verschillende plekken de hoogte in, over of juist onder obstakels door. In sommige gevallen kan je strategisch van een route afwijken om sneller te zijn, of juist een tegenstander laten passeren zodat je een raket in zijn staartvin kan planten.

Conclusie

Skydrift Infinity is een originele racetitel. Voor de speler die van arcade-achtige gameplay houdt is dit zeker een game om eens uit te proberen. De snelle actievolle races spelen lekker weg en binnen no-time waan je jezelf een piloot. Achter de wolken schijnt de zon, en dat is waar Skydrift Infinity zeker mag vertoeven.

+Vloeiende snelle spelervaring

+(Online en lokale) Multiplayer

+Genoeg variatie qua races

+Ziet er grafisch gelikt uit

-Weinig vliegtuigen die je daadwerkelijk zal gebruiken voor de winst

-Succesvol vliegen kan lastig zijn door sommige krappe bochten of obstakels

DN-score: 7,8