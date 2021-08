PAC-MAN 99 meer dan 4 miljoen keer gedownload

Nieuwe DLC is daarnaast op komst!

PAC-MAN 99 verscheen in april dit jaar voor de Nintendo Switch en inmiddels kan Bandai Namco een mijlpaal vieren. De game is inmiddels namelijk al meer dan 4 miljoen keer gedownload. Deze mijlpaal werd tijdens de PAC-MAN 99 Challenge livestream van Bandai Namco gehaald en onthuld. Tijdens deze show werd ook aangegeven dat nieuwe DLC onderweg is. Een deel van de aankomende DLC werd ook al meteen onthuld, namelijk een nieuw thema gebaseerd op Namco’s 1986 arcadespel Hopping Mappy.

PAC-MAN 99 is gratis te downloaden op de Nintendo Switch, exclusief voor Nintendo Switch Online-leden. Net zoals in de originele PAC-MAN is het natuurlijk de bedoeling om alle bolletjes op te eten, zonder dat je door de spookjes geraakt wordt. Echter is er een twist: door, net zoals in het originele spel, power pellets te eten, kun je daarna de spookjes eten. Zodra je een spookje eet zal deze echter gelijk veranderen in een jammer PAC-MAN in het level van iemand anders. Als je geraakt wordt door deze jammer PAC-MAN, zal jouw snelheid omlaag gaan waardoor de kans groter wordt dat een spookje jou te pakken krijgt. Daarnaast verschijnen er slapende spookjes die je in jouw voordeel kunt gebruiken om meer jammer PAC-MAN naar andere spelers te sturen en beschik je over verschillende power-ups.

Lukt het je nog niet om eerste te worden? Onlangs hebben we deze tips voor je op een rijtje gezet die het je gemakkelijker maken.