[Hands-On] Nintendo Switch OLED – Een groter verschil dan je zou verwachten

De Nintendo Switch OLED verschijnt komende oktober en wij konden er al even mee aan de slag.

Nintendo verraste ons afgelopen maand met de aankondiging van een nieuwe Switch. Het was niet de upgrade waar iedereen op hoopte, met het gebrek aan 4k-ondersteuning viel de aankondiging wat tegen voor veel fans. Wij hebben de OLED-versie al kunnen testen en voor handheld spelen is het echt een wereld van verschil. Onze eerste indrukken lees je hieronder!

De ster van de show: het scherm

Van alle vernieuwingen die het OLED-model heeft valt het scherm verreweg het meeste op. In eerste instantie had ik niet verwacht dat het verschil in kleur zo groot zou zijn, maar een OLED-scherm kan de ervaring van het spelen totaal veranderen. Tijdens mijn speeltijd met het apparaat heb ik vier verschillende spellen kunnen testen en het verschil is groot.

Hollow Knight wordt nog sfeervoller doordat zwart echt zwart is en daardoor het contrast tussen de omgeving en de belichte plekken stukken mooier zijn. Het voelt bijna als een compleet nieuw spel. Nu valt dit bij iets als Hollow Knight enorm op door het vele gebruik van zwart, maar ook andere spellen profiteren enorm van dit scherm.

In eerste instantie wilde ik het scherm namelijk zij aan zij vergelijken met mijn eigen Switch, maar dat was totaal niet nodig. Bij de drie andere spellen die ik heb kunnen spelen (Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe en Super Mario Odyssey) spatten de kleuren gewoon van het scherm af. De kleur van Mario’s outfit, het groene van Hyrule en de kleurrijke tracks. Stuk voor stuk voelden de spellen enorm fris en mooier aan. Het lijkt oprecht alsof het geen 720p meer is. Helaas heb ik het niet kunnen proberen, maar spellen als Skyward Sword zullen hier enorm van gaan profiteren.

De grootte van het scherm is van 6,2 inch diagonaal naar 7,0 inch diagonaal gegaan. Nu lijkt 0,8 inch (2,032cm) niet heel veel, maar doordat het diagonaal is, is het scherm effectief een stuk groter. Dit merk je vooral met spellen die kleine details hebben die ineens stukken meer opvallen. Van de spellen die ik heb gespeeld merkte je dit vooral bij Breath of the Wild. Daarnaast zorgt het grotere scherm ook met multiplayer voor meer gemak. Split screen profiteert namelijk flink hiervan.

Geen omvallende Switch meer

Misschien was dit nog wel de verbetering waar ik het enthousiaste van werd: de nieuwe standaard. De huidige Switch heeft namelijk een dun plastic flapje waarmee je hem kunt neerzetten. Dit werkt alleen niet heel soepel aangezien het apparaat nog steeds erg wankel staat. In de trein of in een vliegtuig met turbulentie zal die gegarandeerd omvallen. Het OLED-model heeft een betere standaard. Deze standaard gebruikt de volledige breedte van het apparaat en heeft de mogelijkheid om meerdere standen aan te nemen.

Vooral voor iedere gebruiker die ooit de tafelstand heeft gebruikt of wilt gebruiken is dit een geweldige toevoeging. Door de verschillende standen is het scherm veel beter te zien aangezien je verschillende kijkhoeken hebt waardoor de weerspiegeling van licht ook beter tegengegaan kan worden. Een fijne bijkomstigheid is dat de door de betere klep je makkelijker bij de SD-kaart ingang kunt waardoor het een stukje gebruiksgemak oplevert voor iedereen die het geheugen moet gaan uitbreiden.

De vernieuwde dock

De nieuwe dock heeft ook enkele aanpassingen. De bekendste is natuurlijk de toevoeging van de LAN-poort die de USB-aansluiting achter het klepje vervangt. Naar deze toevoeging is veel gevraagd aangezien steeds meer games online gespeeld worden. Helaas heb ik het effect hiervan nog niet kunnen testen, maar net als met de USB-variant zal het zeker effect hebben op de stabiliteit van het internet.

Verder zit de klep die de ingangen afdekt niet meer vast aan de dock. Hierdoor liggen de ingangen vrijer en kun je gemakkelijker de stekkers erin stoppen. Je hebt dan ook geen last van een bungelend klepje als je de dock optilt wanneer je hiermee bezig bent.

Het OLED-model verschijnt in twee kleuren: Neon Rood/Blauw en Wit. Wij mochten met het witte model aan de slag. Deze nieuwe kleur ziet er onwijs mooi uit en niet alleen bij de Joy-Con, maar ook de dock is een verbetering van de standaard grijze variant. De afwerking is net wat mooier en subtiel aangepast. Het Switch-logo is nu kleiner en glossy en de binnenkant waar je de Switch in zet is nu van glimmend glad plastic. Dit ziet er niet alleen mooier uit, maar zal waarschijnlijk ook wat krasjes op het scherm voorkomen.

Overige verbeteringen

Het houdt hiermee niet op met aanpassingen al zijn de laatste paar verbeteringen een stukje subtieler. Zo heeft de bovenkant van het apparaat wat verbeteringen gehad. Zo is de warmteafvoer verstevigd en zijn de knoppen voor volume en aan/uit iets verbeterd. Als laatste is het klepje voor de ingang van de game cards wat verbeterd. Hij gaat nu wat makkelijker open en ziet er net wat netter uit. Het zijn geen belangrijke verbeteringen, maar het is fijn dat ook kleine aanpassingen als dit nog worden uitgevoerd.

De allerlaatste verbetering zit in de audio. De speakers in de Switch zitten nu iets lager en zijn wat groter dan in het origineel. Hierdoor klinkt het geluid niet alleen harder, maar ook zuiverder. Wanneer je dus onderweg bent kun je beter genieten van alle gaming soundtracks van je spellen.

Conclusie

Het verschil tussen de Switch en Switch OLED is voor op de tv minimaal. De dock is mooier en handiger door de ingebouwde LAN-poort, maar als handheld schijnt het product echt. Praktisch alle ervaringen zijn verbeterd. Van de fijnere multiplayer, tot beter zicht in games met kleine details. Van de betere standaard tot de geweldige OLED-kleuren. Wanneer je nog geen Switch hebt zal het zeker aan te raden zijn om voor dit model te gaan. Wanneer je wel al een Switch hebt is het voornamelijk aan te raden wanneer je de Switch regelmatig uit de dock haalt om te spelen.