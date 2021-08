[Review] Samurai Warriors 5 – Een frisse kijk op een bekende serie

Een oude Koei Tecmo serie keert terug. Heeft de 7-jarige pauze de serie goed gedaan?

Zeven jaar lang verdween Samurai Warriors van het strijdtoneel. Even leek het er dan ook op dat de serie volledig was verdwenen, tot de Nintendo Direct van afgelopen februari. Samurai Warriors 5 werd daar aangekondigd. Samurai Warriors 5 is een reboot van de serie en volgt het verhaal van de eigenwijze Nobunaga Oda.

Oda’s doel is het verenigen van het door oorlog verdeelde Japan. Stukje bij beetje gaat hij het land door en verzamelt hij een krachtig leger wat aan zijn zijde helpt om dat doel te bereiken. Hoewel het begin van het spel alles alleen vanuit Oda’s oogpunt zal bekijken, zal na enkele uren een tweede verhaallijn worden ontgrendeld die alles door de ogen van Mitsuhide Akechi ziet.

Fictie met een vleugje historie

Samurai Warriors 5 speelt zich af tijdens de Sengoku-periode van Japan en wordt ook flink ondersteund door de echte geschiedenis. Nobunaga heeft namelijk echt geleefd in die periode en was echt van plan om Japan onder zijn heerschappij te verenigen. Het is echter geen educatieve game dus er zijn wat nogal wat fictieve elementen aanwezig. Hieronder vallen ook onder andere de krachten die de personages hebben waarmee je kunt vechten. Combo’s die gemaakt worden en vaardigheden zijn stuk voor stuk niet in de werkelijkheid te gebruiken, maar dat zorgt juist voor een fijnere gameplay. Door minder nadruk op de non-fictie aspecten van het spel te leggen kan het spel een veel betere flow aanhouden en zijn de geweldige combo’s waar Warriors-spellen om bekend staan mogelijk.

Geen lange tutorial en voor iedereen te begrijpen

Koei Tecmo heeft ondertussen tientallen spellen met Warriors/Musou (de Japanse titel) in de naam uitgebracht. Of het nu in de Dynasty Warriors-serie, Samurai Warriors-serie of een cross-over is, stuk voor stuk volgen ze tot op zekere hoogte dezelfde formule qua gameplay. Toch verschillen ze ook weer enorm van elkaar per franchise, vooral betreffende krachten en voorwerpen die te gebruiken zijn. Het zou dus niet gek zijn dat er een uitgebreide tutorial nodig is, maar dat voelt in elk geval niet zo bij dit spel. Stukje bij beetje speel je namelijk meer mogelijkheden vrij waardoor je eigenlijk spelenderwijs aan alle opties went. Je bent dus niet een uur bezig met een tutorial.

Dit is ook op zo een manier gedaan dat iedereen die wel eens spellen speelt het kan begrijpen. Zelfs zonder gebruik van de “geavanceerde” mogelijkheden kun je als speler al ver komen en het wordt je dus ook niet verplicht om te gebruiken. Daarnaast zorgen de verschillende moeilijkheidsgraden ervoor dat de instapmoeilijkheid laag is, maar tevens dat iedereen die een goede uitdaging wilt ook niet bang hoeft te zijn.

Herspeelbaar of grindfestijn?

Het grote nadeel van Samurai Warriors is dat het net als andere Warrior-games heel veel grinden is. Door de relatief trage progressie zul je waarschijnlijk maar een paar personages goed kunnen trainen waardoor je waarschijnlijk wat meer met dezelfde personages speelt. Tenzij je dus extra gaat trainen in een speciale modus. Tot op zekere hoogte is grinden wel nog leuk om te doen, maar op een gegeven ogenblik wordt het vermoeiend en te herhalend. De beperkte modi helpen hier aan mee. Je hebt namelijk naast de verhaalmodus (en de free mode hierin) maar één extra modus om je personages te trainen.

Deze modus is de Citadel Mode. Hierin speel je korte scenarios waarin je je eigen fort moet verdedigen van inkomende waves aan vijanden. Door deze modus te blijven spelen zullen je personages makkelijk kunnen levelen en verdien je ook nog eens broodnodige materialen. Deze materialen zijn weer nodig om faciliteiten als de blacksmith (waar je wapens onder andere kunt verbeteren) te verbeteren. Nu weet ik niet hoe dit bij ‘normale’ Warriors-spellen zit, maar als ik het moet vergelijken met de Nintendo-exclusieve variaties voelt het een beetje lackluster. Er zit weinig diepgang in de extra mode en voelt dus echt als een grindfestijn.

Gelukkig zit het verhaal goed en sterk in elkaar waardoor de verhaalmissies goed te herspelen zijn. Zo mis je namelijk waarschijnlijk een aantal bonus doelen waardoor het een aantal keren leuk blijft om terug te keren naar eerdere missies. Zeker aangezien je ook een rank krijgt voor hoe goed je het hebt gedaan. Om die vervolgens naar S-rank te brengen is ook een leuke uitdaging.

Visueel de beste Warriors op de Switch

Bijna elke Warriors-titel op de Switch heeft last van technische problemen. Bij Samurai Warriors 5 is dat verrassend weinig het geval. Het spel ziet simpelweg mooi uit, zowel op de handheld als op de tv. De kleuren zijn prachtig en ook de framerate houdt het goed vol. Pas wanneer er multiplayer gespeeld wordt gaat die flink omlaag. Vooral het punt van framerate is een ding op de Switch aangezien Age of Calamity vorig jaar nog uitkwam met flinke framedrops in de singleplayer.

Ja, er is bezuinigd op wat er gevraagd wordt door het verlagen van particles, kwaliteit van schaduwen en natuurlijk hoe ver je kunt kijken (er is een redelijke pop in aanwezig), maar toch ziet het spel er meer dan prima uit. De grafische stijl in combinatie met de kleuren brengt een goede Japanse sfeer met zich mee.

Conclusie

Samurai Warriors zou ik bijna de beste Warriors-game noemen voor de Switch. Sommige elementen, waaronder het grinden, voelen zwaarder aan dan in de Hyrule Warriors-spellen, maar daar tegenover staat weer een enorm solide performance. Het spel draait namelijk echt stukken beter dan Age of Calamity. Het verhaal is echter voor de gemiddelde Switch-gamer wel minder aansprekend dan iets als Zelda waardoor het verhaal minder boeiend kan aanvoelen. Geef het echter een kans want het verhaal is zowaar één van de sterkste punten.

+ Vele speelbare personages

+ Goed geoptimaliseerde port

+ Veel speeltijd, maar …

– … dit komt wel flink ook door grinden

DN-Score: 8,1