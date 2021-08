PICROSS S GENESIS & Master System edition krijgt demo

Er komt volgende week weer een hele stapel Picross-spellen naar de Switch, en een paar kun je nu al gratis uitproberen!

Inmiddels heeft Jupitier al vele Picross-spellen naar Nintendo’s hybride console gebracht. Een paar maanden geleden konden we nog aan de slag Picross S6, maar vanaf volgende week liggen er weer honderden nieuwe puzzels voor ons klaar. Vanaf vijf augustus kunnen Switch-bezitters namelijk aan de slag met een heel speciaal deel van de Picross S-serie, namelijk PICROSS S GENESIS & Master System edition. Gelukkig kunnen we in de tussentijd al kennis maken met deze game, want vanaf nu is er een demo te downloaden in de Nintendo eShop. Uiteraard is deze demoversie volledig gratis te spelen, maar voor de volledige titel moet je €9,99 betalen.

Picross is een puzzelspel waarbij je cijfers als hints moet gebruiken om vervolgens een illustratie compleet te maken. Dit nieuwe speciale deel in de Picross S-serie, PICROSS S GENESIS & Master System edition, bevat maar liefst 480 puzzels die zijn verdeeld over verschillende modi. Gaat het jou lukken om alle Picross-puzzels op te lossen?

Weet je niet precies hoe Picross eruitziet? Neem dan een kijkje naar onderstaande gameplaybeelden