Littlewood krijgt binnenkort een fysieke release voor de Nintendo Switch

Met flink wat leuke extra's!

Eerder dit jaar verscheen Littlewood, een spel van ontwikkelaar Sean Young, op Nintendo’s hybride console. In mijn review heb je kunnen lezen dat ik positief verrast was over deze game. Ik ben dan ook super enthousiast om het nieuws met jullie te delen dat Littlewood binnenkort een fysieke release gaat krijgen met leuke extra’s. Super Rare Games stelt wereldwijd in totaal 4000 fysieke exemplaren beschikbaar en, buiten de titel op een cartridge om, bevat de fysieke release van deze vredige RPG een gekleurde handleiding, een exclusieve sticker en drie kaartjes. Mocht je geïnteresseerd zijn dan kun je via de website van Super Rare Games vanaf 5 augustus een exemplaar bestellen.

Anders dan in andere games is de wereld in Littlewood al gered en jij bent de held van dit verhaal. Je verkent onder andere betoverde bossen, bruisende visserssteden en duistere mijngrotten in de wereld Solemn. In al deze verschillende gebieden verzamel je materialen, maak je gereedschap, oogst je gewassen en word je vrienden met de inwoners. Weet jij het dropje weer een goede reputatie te geven?