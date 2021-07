Laat Sonic stralen in jouw ziekenhuis met de nieuwste update van Two Point Hospital

De gratis update is nu al te downloaden!

Begin vorig jaar verscheen het spel van SEGA, Two Point Hospital, op Nintendo’s hybride console. Intussen heeft de game al verschillende updates gehad en DLC ontvangen, maar daar blijft het niet bij. Omdat Sonic dit jaar zijn 30ste verjaardag mag vieren zijn er vanaf nu namelijk een aantal items en outfits voor de medewerkers, van onder andere de personages Tails en Amy, beschikbaar in deze titel. Dus ren zo snel als Sonic naar jouw Nintendo Switch en download deze gratis update. Mocht je trouwens nog niet zeker weten of Two Point Hospital iets voor jou is, dan kun tot en met 3 augustus de volledige game gratis uitproberen.

In Two Point Hospital is het de bedoeling om verschillende ziekenhuizen te bouwen, onderhouden en patiënten te helpen met hun wat vreemde ziektes. Het spel werd erg positief ontvangen voor pc en Switch en word gekenmerkt door de diepgang in de gameplay en de niet al te serieuze situaties. Two Point Hospital heeft inmiddels al enkele uitbreidingen gekregen, welke ook inbegrepen zijn in de versie voor de Nintendo Switch.

Ben je benieuwd geworden hoe deze nieuwe update eruitziet? Bekijk dan onderstaande trailer.