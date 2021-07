Switch-release Outer Wilds verschoven naar feestdagen

De beoogde zomerse release is niet gehaald voor Outer Wilds.

Eerder dit jaar maakten we nog melding van een mogelijke release voor Outer Wilds in de zomer. Nu blijken uitgeverij van de game Annapurna Interactive en de ontwikkelaar Mobius Digital deze release niet te halen. De pijlen zijn gericht op een release rondom de feestdagen. Het kan dus zomaar zijn dat je met kerst op een buitenaardse planeet vertoefd. Daarnaast is bekendgemaakt dat Outer Wilds een expansion krijgt in de vorm van Echoes of the Eye. Het is echter niet gezegd of deze ook beschikbaar zal zijn voor Switch-spelers in welke vorm dan ook.

In Outer Wilds kruip je in de huid van een astronaut die op pad wordt gestuurd om een constant evoluerend zonnestelsel te onderzoeken. Het blijkt echter dat er in dit zonnestelsel sprake is van een constante tijdlus die ervoor zorgt dat je na elke 22 minuten weer overnieuw kunt beginnen. Het is aan jou de taak om uit deze benarde situatie te komen en het mysterie van dit geheimzinnige zonnestelsel op te lossen.

