[Special] Ga voor Olympisch Goud met de Nintendo Switch!

Sinds vorige week zijn de Olympische Spelen in full swing in Tokio (Japan), maar helaas met de nodige restricties door de daar geldende coronarestricties. Bij de meeste wedstrijden mag er geen publiek aanwezig zijn, maar dat mag de topprestaties van de atleten niet drukken. Onze Denis kreeg daardoor bovendien extra veel zin om zelf aan de slag te gaan met wat sportgames en dook speciaal in het aanbod sportspellen op de Nintendo Switch.

Tijdens zijn zoektocht ontdekte hij dat er eigenlijk best wel wat vette titels zijn verschenen. Deze resulteerde dan ook in onderstaande lijst met de coolste, snelste, vetste, leukste, meest-komische, meest-geweldige sportgames op de Nintendo Switch! Deze lijst staat overigens in willekeurige volgorde, dus in deze lijst is er geen erepodium.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Deze gamebundel met twee Tony Hawk-skateboardgames is helemaal top! Zowel fans van het origineel als de wat jongere gamers kunnen onwijs veel plezier uit deze spellen halen. Niet voor niets beoordeelde Randy de game met een prachtige 9 in zijn review! Het zijn weliswaar ports van remakes, maar dan wel hele goede uitvoeringen van de verslavende originele games. Van deze versie van Tony Hawk’s Pro Skater 1 en 2 zijn de graphics geüpdatet, maar ook de collectibles en de game-modi zijn flink onder handen genomen. Deze gamebundel ziet er geweldig uit op de Nintendo Switch in zowel handheld- als Tv-modus. Bovendien bevatten beide games samen echt onwijs veel content. Kortom, deze skategame moet je gewoon hebben!

Mario Golf: Super Rush

Deze game is een leuke variant op de officiële, realistische golfgames. Mario Golf: Super Rush heeft onwijs veel charme door de kleurrijke karakters, creatieve omgevingen, een enorme hoeveelheid aan spelopties, en nog veel meer. Je zult verslingerd raken aan het leren van de golfgameplay en je zult beloningen, zoals nieuwe courses, absoluut niet willen missen. Naast dat je solo kunt spelen, zijn er ook zat opties om in multiplayer-modus te spelen. In Super Rush kun je ook het nodig customizen aan je gamekarakter en al je golfattributen. Kortom, genoeg te ontdekken in deze Super Mario spin-off game welke ook nog eens heerlijke muziek kent. Een absolute must-play voor wie van sportspellen houdt, zeker op een Nintendo-platform

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020

Je kunt deze game natuurlijk in single-player mode spelen, maar dat is lang niet zo leuk als dat je deze speelt samen met anderen. Je kunt kiezen uit maar liefst 34 verschillende evenementen en er is zelfs een retro-modus die old school gamers geweldig zullen vinden. Het voelt een beetje alsof je zelf aanwezig bent bij de Olympische Spelen in Tokio, maar dan in een heel kleurige setting, met kleurrijke personages die je kent uit de Mario en Sonic-spellen. Dit is geen realistische sportsimulatiegame, maar erg vermakelijk is het allemaal wel. Een must-have voor sportgame-fans! Ook Menno was destijds erg enthousiast in zijn review.

NBA 2K21

Deze 2021-versie van de bekende NBA-basketbalgames is een klein meesterwerk door zijn story mode, een solide MyTeam-modus en een fenomenale presentatie. In deze game kun je je speler(s) steeds beter laten worden. Het trainen van je gamekarakter is leuk en biedt een ware uitdaging. Dit is de beste basketbalgame op de Switch en misschien wel één van de beste sports games op deze console.

Mario Tennis Aces

Wanneer je aan sportspellen op een Nintendo-platform denkt dan komt Mario Tennis ook al snel om de hoek kijken. De serie gaat al behoorlijk wat jaren mee en er zijn al flink wat titels verschenen. De ene wat beter dan de andere, maar plezier bieden ze eigenlijk altijd! Mario Tennis Aces kent een verhaalmodus maar biedt ook volop multiplayer plezier. Bovendien kun je de game ook online spelen. Vergis je overigens niet, Mario Tennis Aces is nog best lastig om écht goed in te worden! Mario Tennis Aces heeft een diepe en uiterst uitgebreide gameplay en de game vraagt je strategisch te denken tijdens een toernooi. Game, set match, met deze geweldige sportsgame van Nintendo!

Football Manager 21

Dit is de beste handheldversie van een voetbalmanagementgame ooit, hoewel de gameplay her en der wel wat rammelt op de Nintendo Switch. Deze game heeft een geüpgraded matchday-systeem en de statistieken van deze managementgame zijn fenomenaal. Je moet deze game wel eerst wat tijd geven, want het zal geen liefde op het eerste gezicht zijn. Deze game bevat het type liefde dat zich langzaam ontvouwt, maar als dat uiteindelijk gebeurt…dan heb je ook wat!

Knockout City

Zoals je hierboven al kon lezen is er voor ieder bijna wat wils op het gebied van sportgames. De meeste sporten krijgen immers wel spelvarianten. Eén van de spellen die nooit echt heeft geschenen in het medium is trefbal. Gelukkig is daar onlangs verandering in gekomen met Knockout City! Deze game is een onwijs vette uitvoering op de sport die iedereen nog wel van vroeger kent. De diverse soorten ballen en modi maken het spel extra leuk en zorgen dat elk potje fris en afwisselend blijft. Het spel kreeg dan ook niet voor niets een prachtige 9,2 in onze review!

