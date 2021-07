[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 31

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

The Falconer: Warrior Edition

Verschijnt op: 5 augustus 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Kruip in de veren van deze machtige gevechtsvogel en zweef door de lucht als nooit tevoren! Jij bent op oorlogspad! Vlieg boven prachtige landschappen en oceanen, neem deel aan epische luchtgevechten. Ga op reis en ontrafel de grote mysteries en geheimen van Ursee, zijn volk en geschiedenis. Tijdens deze campagne is het mogelijk hoofd- en zijmissies te spelen zoals het beschermen van schepen tegen piraten en het duiken in de oceaan.

Haven Park

Verschijnt op: 5 augustus 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €8,49

Flint is de schattige eend en hoofdpersonage van dit gezellige leuke avonturenspelletje. Flint zijn oma kan niet meer voor haar park zorgen, ze vraagt daarom of Flint dit van haar over wilt nemen en weer wat leven in de brouwerij te brengen. Dit doet Flint door te luisteren naar de wensen van kampeerders en het aantrekken van nieuwe personages in het park. Onderzoek een kleine open wereld, doe klusjes voor de kampeerders, leer nieuwe vaardigheden en zorg dat je veel plezier hebt met dit schattige spel!

Dreamscaper

Verschijnt op: 5 augustus 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Droom. Sterf. Ontwaak. Herhaal. In Dreamscaper duik je in je onderbewustzijn en ontdek je krachtige artefacten om jouw nachtmerries te kunnen overleven. Overdag ga je op onderzoek in Redhaven en probeer je te netwerken om jouw droom-krachten verder te kunnen ontwikkelen. Dreamscaper is een roguilite met elementen van brawl, shooters en dungeon crawlers. Als Cassidy duik je steeds weer die nachtmerries in om uitdagingen aan te gaan.