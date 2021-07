Neo: The World Ends With You brengt je nieuwe gameplaybeelden

Keer terug naar de duistere wereld van TWEWY!

Neo: The World Ends With You, de sequel van The World Ends With You, is al een weekje uit. Toch is het handig voor mensen die het nog niet gekocht hebben om te kijken hoe het spel er daadwerkelijk uit ziet. Er zijn namelijk enkele dingen die anders worden gedaan in deze sequel. Zo wordt er geen pixelart meer gebruikt maar zijn de personages dit keer in volledig 3D te bewonderen. Ook zijn er wat aanpassingen gemaakt aan het klassieke badge-systeem en meer! Benieuwd naar alle veranderingen? Bekijk de eerste 37 minuten hieronder. Let wel op, als je de eerste game nog niet hebt uitgespeeld, kan deze video spoilers bevatten.

Heb jij de eerste The World Ends With You al uitgespeeld? Laat het ons weten in de reacties!