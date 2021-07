Fysieke versie Ori: The Collection aangekondigd voor Nintendo Switch

De bundel van beide Ori-spellen krijgt een tastbare versie!

Game-ontwikkelaar iam8bit meldt dat de spellenbundel Ori: The Collection een fysieke uitgave zal krijgen op de Nintendo Switch. Naast de twee delen uit de Ori serie, Ori and the Blind Forest en Ori and the Will of the Wisps, kent de fysieke uitgave meer extra’s. Zo krijg je bij aanschaf een zestal speciale kaarten met illustraties van de spellen. Ook is de digitale soundtrack voor beide spellen bijgevoegd.

De Ori spellen zijn platformers die ingedeeld kunnen worden in het Metroidvania-genre. Ze staan bekend om hun kwaliteit en unieke stijl. Ori and the Blind Forest werd door onze Jerry bekroond met maar liefst een 9 als eindcijfer (lees de review hier terug).

De fysieke uitgave van Ori: The Collection zal op 12 oktober voor $49,99 dollar in de schappen komen te staan. Het is nog niet bekend of deze uitgave ook bij ons in Europa verkrijgbaar zal zijn.