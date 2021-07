Bekijk nu de lanceringstrailer voor The Falconeer: Warrior Edition

Een nieuwe trailer ter ere van de lancering op de Switch!

Wie reikhalzend uitkijkt naar The Falconeer: Warrior Edition, wordt weer even zoet gehouden. Ontwikkelaar van het spel, Tomas Sala, trakteert namelijk samen met uitgeverij Wired Productions op een nieuwe trailer ter ere van de lancering van The Falconeer: Warrior Edition. De trailer is tot de nok toe gevuld met spectaculaire beelden uit de game op de Switch.

In de van oorsprong Xbox-titel kruip je in de huid van een Falconeer. Op je warbird vlieg je door de gigantische open oceaanwereld van The Great Ursee. Vijanden ga je te lijf in actievolle luchtgevechten. Met de Warrior Edition voor de Switch krijg je naast de basisgame ook beschikking over de verschillende DLC die reeds zijn uitgekomen én nog meer. Meer informatie over het spel is te lezen in de veelbelovende preview die onze Jorden afgelopen week schreef. Deze is hier terug te lezen.

Bekijk de trailer hieronder: