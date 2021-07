Ontdek de handgetekende wereld van Unbound: Worlds Apart in nieuwe gameplaybeelden

Ben jij klaar voor een nieuw magisch avontuur?

Unbound: Worlds Apart is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en hieronder kun je flink wat nieuwe gameplaybeelden van deze game bekijken. De game is een handgetekende puzzel-platformer waarbij vooral de mooie grafische stijl positief opvalt.

In Unbound: World Apart speel jij Soli, een personage dat magische portalen kan maken waardoor hij tussen verschillende realiteiten kan reizen. Hiermee probeert hij inzicht te krijgen in een grote catastrophe dat zijn wereld in as heeft gelegd. De gameplay bestaat uit het spelen met deze portalen in een 2D omgeving, zo kunnen sommige van deze portalen kunnen veranderen hoe Soli eruit ziet of aspecten van de wereld veranderen, waardoor er nieuwe gameplay mogelijkheden ontstaan.

