The Caligula Effect 2 krijgt New Game Plus update

Wij Europeanen moeten nog even wachten op de game, maar er is in ieder geval al een New Game Plus update uitgebracht.

The Caligula Effect 2 is recentelijk uitgebracht in Japan en komt over een paar maanden naar het Westen. De ontwikkelaars hebben echter niet stilgezeten, want er is een nieuwe update met een New Game Plus optie. Deze modus bevat een aantal punten die het spel nog wat lastiger maakt. Zo kunnen spelers de verschillende muzikanten opnieuw bevechten, maar deze zijn een stuk sterker geworden. Als je ze eenmaal hebt verslagen ontvang je wel een zeldzame Stigma. Ook krijg je toegang tot de “Tower of Prometheus”, een uitdagende kerker met 100 verdiepingen waar je geen voorwerpen kan upgraden. Wel worden in de New Game Plus een aantal zaken voortgezet vanuit het hoofdspel. Zo behoud je de persoonlijkheid van je personage, geld, voorwerpen en Stigma’s die je hebt verzameld.

The Caligula Effect 2 verschijnt 22 oktober in Europa.