[Special] Denis blikt terug op de legendarische Game Boy

Toe aan een lesje Nintendo-geschiedenis? Denis neemt je mee terug in de tijd!

De eerste Nintendo Game Boy zag het levenslicht in 1989 en sindsdien hebben we bijna twintig verschillende handhelds gezien van Nintendo. Waar Nintendo aanvankelijk verschillende Game Boy-varianten uitbracht, is men later overgegaan naar de Nintendo DS en 3DS. Het resultaat: een unieke variatie aan handhelds. Van kleine, lichte versies tot edities met een camera en zelfs 3D-effecten. Kortom, de Game Boy, waar het allemaal mee begon, is legendarisch! Tijd om Nintendo’s handheldparadepaardje nog eens onder de loep te nemen. Denis neemt je mee terug in de tijd!

Voordat de Game Boy kwam: Game and Watch (1980)

Vanaf 1980 heeft Nintendo verschillende Game and Watch computerspelletjes uitgebracht. Eigenlijk waren deze spelletjes de simpele voorgangers van wat uiteindelijk de Nintendo Game Boy zou worden. De Game and Watch-videospellen waren semi-digitale single- en double-screen spelletjes waarbij er in feite niets bewoog, maar waarbij je afwisselend beeldjes kreeg te zien op je scherm die de illusie wekte dat er zaken bewogen. Deze spelletjes waren populair, maar hadden nog geen mogelijkheid om verschillende spelletjes op te kunnen spelen. Hier kwam verandering in met de komst van de originele Game Boy.

Game & Watch: The Legend of Zelda verscheen onlangs als nieuw Game & Watch-systeem in retrostijl

Game Boy (1989)

Gunpei Yokoi was de grootvader van de originele Game Boy, die uitkwam in 1989. Deze Nintendo-handheld was een revolutie voor zijn tijd en wist ondanks aanwezige concurrentie ongekend populair te worden. Ondanks dat SEGA al een handheld op de markt had met een volledig kleurenscherm, won Nintendo alsnog de strijd met een zwart-wit handheld die zorgde voor fantastische gameplay. Belangrijk bij deze overwinning was de batterijduur van de Nintendo Game Boy vs. de SEGA Game Gear. De Game boy kon namelijk tot dertig uur functioneren op 4 AA-batterijen, ideaal dus voor lange autoritten. Daarnaast was het ook nog eens de enige console waar je sinds 1998 Pokémon op kon spelen. Als je je bedenkt dat de originele Game Boy uitkwam in 1989 en de productie van de verschillende versies van het origineel stopte in 2003, dan merk je gelijk hoe immens populair deze handheld is geweest…en eigenlijk nog steeds is…

wie kent ‘m niet?

Een minder groot succes: de Virtual Boy (1995)

Al in 1995 doet Nintendo een verwoede poging om het grote publiek bekend te maken met virtual reality, namelijk met de Virtual Boy. Dit apparaat projecteert videogames op twee schermen binnen een bril. Door ieder oog naar een eigen scherm te laten kijken wordt er een primitieve, driedimensionale game-ervaring gecreëerd. Het was helaas niet mogelijk om Game Boy-spellen te spelen op de Virtual Boy, maar deze console kwam uiteindelijk wel met een eigen spellenbibliotheek. Er kwamen uiteindelijk weinig games uit voor deze console en de aanschaf van deze virtuele handheld was erg duur. Uiteindelijk werd de Virtual Boy al in 1996 weer van de markt gehaald. Gamers kregen soms zelfs hoofdpijn van het spelen of werden er misselijk van… Inmiddels is het een zeldzaam en uniek collector’s item.

Klein maar fijn? Game Boy Pocket (1996)

De Game Boy Pocket was een upgrade van de originele Game Boy. Hoofdpunt bij deze nieuwe versie was dat deze stukken lichter was dan de originele Game Boy, die erg groot en log was. Daarnaast was de Game Boy Pocket kleiner, maar had deze een groter scherm. Deze Pocket-versie was makkelijker mee te nemen, maar had net als de originele Game Boy geen interne lampjes die het scherm beschenen, waardoor je er alsnog weinig aan had als je met deze handheld ’s avonds wilde gamen. Het was gelukkig wel mogelijk om games van de originele Game Boy op deze handheld-console te spelen.

Game Boy Color (1998)

In 1998 maakte de Game Boy dan eindelijk zijn overstap naar een scherm met kleur. Dit paradepaardje van Nintendo is de op twee na bestverkochte gameconsole allertijden. Een prachtige prestatie van the house of Super Mario. De Game Boy Color had de afmetingen van de Game Boy Pocket en kon alle originele Game Boy-games in kleur spelen. Daarnaast was er ook een speciale Game Boy Color-videogamebibliotheek. Het succes van deze console was te wijten aan dat de bibliotheken van de originele Game Boy en de Color-versie overlapten.

Game Boy Light (1998)

De Game Boy Light was een Game Boy Pocket met interne lampjes om zo ook ’s avonds te kunnen gamen. Helaas kwam deze handheld beperkt uit in Japan en Noord-Amerika. De Europese markt was nooit het doel van Nintendo wat betreft deze handheld, hetgeen erg jammer was, omdat de originele Game Boy hier ook immens populair was.

Game Boy Advance (2001)

Tot dan toe was de release van de Game Boy Advance de meest revolutionaire overstap van Nintendo. De Game Boy Pocket en Color maakten gebruik van 8-bit graphics, maar de Game Boy Advance van maar liefst 32-bit, waardoor deze in feite een handheldversie was van de Super Nintendo Entertainment System (SNES, ook wel Super Nintendo genoemd). Vreemd was wel dat ook deze console geen interne lampjes had, waardoor je er alsnog niet mee in het donker kon spelen.

Game Boy Advance SP (2003)

In 2003 was de flip-phone helemaal het ding en Nintendo speelde hier in 2003 handig op in door de release van de uitklapbare Nintendo game Boy Advance SP. Reden hiervoor was ook dat fans de lay-out van de originele Game Boy Advance niet handig vonden. Uiteindelijk kreeg de Game Boy Advance SP een beperkte geüpdatet versie met de Game Boy Advance AGS-101 in 2005. Deze versie had interne verlichting, waardoor je ermee in het donker kon gamen. Overigens staan de letters “SP” voor “Special Project”, hetgeen een flip-phone versie van een Game Boy ook daadwerkelijk was.





Een nieuwe handheld toekomst met de Nintendo DS (2004)

De Nintendo DS bracht een grote verandering, en één daarvan was dat de naam Game Boy kwam te vervallen. Uiteindelijk noemen veel mensen de Nintendo-handhelds van na het Game Boy-tijdperk ook nog steeds Game Boy, maar dat terzijde… Een andere belangrijke verandering was dat deze Nintendo-handheld een dubbel scherm had, waarbij het onderste scherm een touch-screen was. De Nintendo DS kon aangesloten worden op het internet, er konden MP3’s mee worden afgespeeld en je kon ook de gehele Game Boy Advance-bibliotheek erop spelen. Nintendo heeft maar liefst 154 miljoen units van deze handheld verkocht, hetgeen de Nintendo DS de bestverkochte handheld ooit maakt en de op één na bestverkopende videogameconsole. Deze console wordt alleen voorbijgestreefd door Sony’s PlayStation 2.

Game Boy Micro (2005)

De Game Boy Micro was de laatste Nintendo console ooit die de naam “Game Boy” had. De Game Boy Micro kon alleen Game Boy Advance-games spelen, waardoor deze mini-handheld geen groot succes werd. Door het formaat van de Game Boy Micro hoopte Nintendo een nieuwe scharen fans aan te spreken, maar deze versie van de Game Boy maakte pijnlijk duidelijk dat het Game Boy-tijdperk na 16 jaar dienst écht afgelopen was.

Nintendo DS Lite (2006)

Net als bij voorgaande handhelds krijgt ook de Nintendo DS in 2006 een geüpgrade versie in de vorm van de Nintendo DS Lite. Deze versie is kleiner en lichter, hetgeen deze versie vele malen moderner maakte. Ook zijn de beelden die deze handheld kan weergeven ook iets scherper.

Nintendo DSi (2008)

De Nintendo DSi was nog een geüpgrade versie van de originele Nintendo DS. Deze versie had geen slot om Game Boy Advance-games mee te kunnen spelen. Dit betekende dan ook het einde van de games die speciaal voor “Game Boy”-handhelds waren. Nieuw bij de Nintendo DSi was dat deze een ingebouwde camera had om on-the-go foto’s mee te nemen en ook games mee te kunnen spelen die de camera vereisten. De camera was leuk, maar niet per se heel revolutionair of een upgrade die heel erg gewild was. In 2009 kwam er een XL-versie van deze handheld op de markt, deze was handig voor mensen die toch op een groter scherm handheldgames wilden spelen. Buiten dat beide schermen van deze versie van de Nintendo DSi aanzienlijk groter waren konden zowel de normale versie als de XL-versie zo goed als hetzelfde.

SONY DSC

Nintendo 3DS (2011)

Toen was er de Nintendo 3DS. Een revolutionair apparaat dat je in 3D liet gamen zonder een 3D-bril nodig te hebben. Helaas was het zo dat sommige gamers het een ware revolutie vonden en anderen slechts een gimmick of een hype. Toch wist deze console zo’n 80 miljoen exemplaren te verkopen. Er verschenen verschillende versie van deze 3D-handheld. Zo was er natuurlijk de originele 3DS in 2011, gevolgd door de Nintendo 3DS XL (2012), New Nintendo 3DS (2014) en Nintendo 3DS XL (2014), Nintendo 2DS (2013) en als laatste Nintendo 2DS XL (2017). Er waren ook veel gamers die niet goed reageerden op de 3D-effecten, maar wel de games van deze generatie handhelds geweldig vonden, vandaar dat er ook 2DS-versies verschenen. Je kon ook spelen met Augmented Reality (AR) op de Nintendo 3DS en deze generatie handhelds had ook nog eens veel online-mogelijkheden.

Nintendo Switch (2017)

Tsja, de meesten van jullie weten nu wel genoeg. Maar liefst 28 jaar na eerste Game Boy komt Nintendo met de grootste revolutie in videogames tot dan toe, want de Nintendo Switch is een hybride-videogameconsole waarmee je zowel on-the-go als op de Tv kunt gamen. De Nintendo Switch is in 2021 in zowel Noord-Amerika als Japan de snelst verkopende gamingconsole ooit. Inmiddels verschenen er 2 verschillende versies van deze console, namelijk: de originele Nintendo Switch in 2017 (Tv- en handheldmodus) en de Nintendo Switch Lite in 2019 (alleen handheld).

Op 8 oktober zal de Nintendo Switch OLED worden gereleased, een versie van de Nintendo Switch met een groter beeldscherm van 17,8 cm (beelddiagonaal), 64 GB interne opslagruimte, een instelbare standaard, verbeterde geluidskwaliteit, en op het dockingstation kan men een netwerkkabel aansluiten. De Switch OLED zal verkrijgbaar zijn in de kleuren wit en zwart.

En jij?

Ben jij ook benieuwd wat de toekomst voor handheldgaming zal gaan inhouden? Welke Nintendo-handheld is jouw favoriet? Laat het ons weten in de comments hieronder!