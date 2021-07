Eastward later dit jaar naar de Switch, nieuwe gameplay

Eindelijk nieuwe informatie!

Het is alweer even geleden dat we iets hebben gehoord over Eastward, een RPG van ontwikkelaar Pixpil en Chucklefish. De game kreeg eind 2019 een release datum van 2020, en nieuw nieuws over de game, zelfs toen 2020 voorbij was, kwam er eigenlijk niet. Maar daar is nu verandering in gekomen. Niet alleen is er nieuws naar buiten gebracht dat de game nog dit jaar moet uitkomen, maar ook is er een nieuwe gameplay video verschenen van IGN. Deze video kun je hieronder bekijken.

Het verhaal van Eastward gaat over een maatschappij die aan het instorten is. De populatie bereikt een dieptepunt en de wereld is langzaam aan het vergaan. John, een hardwerkende mijnmedewerker ontdekt op een dag een jong meisje genaamd Sam. Zij zit verstopt diep onder de grond in een geheim onderkomen. Wanneer hij haar bevrijd vluchten ze samen de stad uit, om samen niet alleen meer over haar achtergrond te ontdekken, maar ook waarom de wereld aan het vergaan is.