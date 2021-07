Capcom komt met een The Great Ace Attorney Chronicles enquête

Capcom is benieuwd naar jouw mening!

The Great Ace Attorney duologie is na zes jaar eindelijk in het Engels te spelen. Gister verscheen namelijk het pakket met beide games in de digitale winkel van Nintendo. Via een tweet laat het officiële Ace Attorney-account weten dat er een vragenlijst klaarstaat. Na het invullen van de vragenlijst krijg je de mogelijkheid om een digitale wallpaper te downloaden. In de vragenlijst is er ook de vraag of je een nieuwe The Great Ace Attorney-game zou kopen als deze bekend gemaakt zou worden. Je hebt tot en met 30 september om deze vragenlijst in te vullen.

In The Great Ace Attorney Chronicles volg je het avontuur van Ryunosuke Naruhodo en zijn assistente Susato Mikotoba. Ze gaan samen met Kazuma Asogi naar Engeland, waar Ryunosuke allerlei moordzaken moet oplossen in de rechtszaal. Ze zijn echter niet alleen want ze ontmoeten ook niemand minder dan de detective Herlock Sholmes en Iris Wilson.

Fill out our The Great Ace Attorney Chronicles survey and get an original digital wallpaper through September 30, 2021. We'd love to hear your feedback!



📝 https://t.co/HS7NNL5cbR pic.twitter.com/VBEtFeYuiK — Ace Attorney (@aceattorneygame) July 28, 2021