[Review] The Great Ace Attorney Chronicles – Gerechtigheid voor Ryunosuke Naruhodo

Was het lange wachten op The Great Ace Attorney Chronicles het waard?

Het was een lange tijd wachten voor fans van The Great Ace Attorney (en fans van de rest van Ace Attorney), maar eindelijk zijn ze er. Beide spellen in The Great Ace Attorney-serie zijn deze week beschikbaar in Europa en hebben een gloednieuw laagje verf gekregen. Is de release het wachten waard geweest of hadden ze het beter bij de fan-vertalingen moeten houden? Sinds onze preview eind vorige maand hebben we flink wat meer van het spel gespeeld en dus kunnen we nu eindelijk een eindoordeel geven.

The Great Ace Attorney volgt het verhaal van Ryunosuke Naruhodo, een student van de Imperial Yumei University die eind 19de eeuw leefde in Japan. Tevens is hij een verre voorouder van Phoenix Wright, de advocaat die we allemaal wel kennen. Wanneer je het spel opstart is er geen rustige intro, je zit meteen in het midden van een rechtszaak. Het is ook niet zomaar een rechtszaak, want je zult jezelf moeten verdedigen om te bewijzen dat je geen moord hebt gepleegd. Dit terwijl je niet eens studeert om advocaat te worden. Na een hele reeks gebeurtenissen kom je in Londen terecht als een beginnende advocaat en beland je in een enorm complot. De banden tussen Japan en Engeland zijn namelijk nieuw en kunnen snel kapot gaan en de rechtzaken die je behandelt hebben er alles mee te maken.

The Great Ace Attorney: Adventures en Resolve zijn hierdoor ook met elkaar verbonden. Resolve is namelijk een direct vervolg die verschillende mysteries uit Adventures uitlegt. Je zult ze voor de complete ervaring dus echt beiden moeten spelen. Zonder de kennis van Adventures snap je Resolve namelijk niet en zonder Resolve blijf je met open eindes achter.

Onderzoeken en verdedigen

Net als andere Ace Attorney spellen heeft deze collectie de opbouw van onderzoek doen en de uiteindelijke rechtszaak. Dit afgezien van de eerste twee zaken. De eerste is namelijk een tutorial voor het voeren van de verdediging en de tweede voor het doen van onderzoek.

Tijdens het onderzoek zul je vooral op zoek gaan naar bewijsmateriaal. Hier zul je dus geen getuigen onder druk moeten zetten of iemand hoeven overtuigen, maar ga je puur informatie verzamelen. Dit kan het inspecteren van een boekenkast inhouden of vragen stellen aan getuigen. Het kleinste detail kan namelijk een aanwijzing geven over wat er nu gebeurd is. Een sticker op een kast kan iemands onschuld zo goed als bewijzen terwijl een foto juist iets kan bewijzen. Uniek bij The Great Ace Attorney zijn de deduction momenten. In een eind 19de-eeuwse Londen kan een Sherlock Holmes Herlock Sholmes natuurlijk niet uitblijven.

Deze bijzondere detective komt tijdens een case regelmatig langs met verschillende foute bijzondere opvattingen. Door middel van zijn ‘meesterlijke’ deductie onthult hij volgens zichzelf de kleinste details. Er is alleen een probleem, van zijn conclusies klopt namelijk vrijwel niets. Tijdens speciale ‘Logic and Reasoning Spectacular’ momenten zul je zelf deducties moeten maken en zijn uitspraken bijsturen. Zo kan die de schuld aan iemand geven, terwijl jij later door middel van het besturen van de camera juist kan achterhalen dat het toch de andere persoon is. Want die heeft bijvoorbeeld een inktvlek op zijn shirt. Deze momenten geven een wat luchtiger gevoel tijdens het onderzoeken en zorgen bovendien ook nog eens voor wat afwisseling in de anders wat duffe gameplay stukjes. Bovendien krijg je altijd nieuwe informatie die je kan helpen.

De rechtszaken zijn wat ‘serieuzer’ en de afwisseling tussen de zaak en het onderzoek voelt fijn, aangezien de gameplay dan toch net even wat anders is. Ook nu zul je constant moeten opletten voor bewijs, maar hier is net wat meer uitdaging te vinden. Je zult namelijk de getuigen nu ook onder druk moeten zetten om te kijken of er iets niet klopt aan hun getuigenis. Door reacties van bepaalde getuigen kun je weer een reactie krijgen van een andere getuige waardoor je daar op door kunt drukken en ze mogelijk op een leugen kunt betrappen. Niet alleen helpt dit jou met de overwinning, maar het leidt ook vaak tot komische situaties. Getuigen die onder druk staan kunnen namelijk flink uit hun slof schieten en op eens allemaal informatie eruit gooien.

Wat ook weer speciaal is aan deze Ace Attorney-spellen is de toevoeging van de jury. Vanaf dat je in Londen bent krijg je namelijk te maken met een jury. Deze jury bestaat uit zes inwoners van Londen die helpen met de uitspraak van de zaak. Deze zes mensen zijn willekeurig gekozen en zijn verder dus ook niet opgeleid betreffende de wet. Met andere woorden: je zult ze moeten aanspreken op hun gevoel. Feiten hebben wel wat invloed, maar verreweg niet zo veel als inspelen op hun persoonlijke meningen. Ook hier is het weer belangrijk dat je op goede momenten goede acties gebruikt.

3D past goed in het spel

De meeste Ace Attorney-spellen zijn vormgegeven met sprites en voelen daarom soms wat stijf aan. Met The Great Ace Attorney is dit helemaal anders. Ieder personage is levendig door motion-capture waardoor het hele spel meer diepgang krijgt. Zeker wanneer een personage enthousiast is of overrompeld wordt merk je gewoon dat de uitdrukkingen meer effect hebben op de spelervaring. De persoonlijkheden worden veel beter overgebracht dan in vorige spellen. Het zou dan ook zeker leuk zijn als in de toekomst het 3D voortgezet wordt en ook de omgevingen iets meer 3D-details zouden krijgen.

Extra’s

De Chronicles-collectie biedt ook nog wat extra’s aan. Voor ieder is er wat wils. Van een muziekspeler tot artwork. De leukste toevoegingen zijn de Escapades, special movies en kostuums. In de Escapades krijg je namelijk een aantal “behind-the-scenes”-momenten te zien van hoofdpersonages tijdens cases. De 8 episodes (dus niet voor elke case één) bieden een leuk perspectief op de personages en soms ook wat verdieping in hun persoonlijkheden.

Kostuums geven een komische variatie in Resolve. Je kunt namelijk drie personages, waaronder Herlock Sholmes kleden in speciale outfits. Zo kun je hem kleden in een speciale traditionele outfit in plaats van zijn standaard detective pakje.

Tot slot heb je speciale video’s die ook niet buiten Japan zijn verschenen. Twee video’s komen van speciale Ace Attorney-evenementen vandaan en zetten onder andere Ryunosuke tegenover Phoenix neer in een rechtszaak. Daarnaast is er ook nog een serie van dertien korte episodes waarin Ryunosuke weer terecht staat. De video’s zijn opgedeeld in dagen met op de eerste zes dagen twee losse uitkomsten die bepaald werden door fans in Japan. Het is jammer dat het op zo een manier in Europa verschijnt, want het is zeker een interessante video. Ook hier fans laten stemmen was dan ook wel zo leuk geweest. Toch brengt het uiteindelijk wél weer wat extra content naar de fans.

Conclusie

The Great Ace Attorney Chronicles is even inkomen. Hoewel het wat trager op gang komt brengt het een geweldige spelervaring met zich mee. Het overkoepelende verhaal wordt sterker met de minuut. De personages voelen levendiger aan dan ooit en ook de nieuwe manieren van onderzoeken brengt de nodige verfrissing met zich mee. Het is eigenlijk raar dat deze spellen nooit eerder officieel zijn vertaald. De extra’s zijn ook een leuke bonus voor fans van de serie, maar voegen niet heel erg veel toe.

+ Een geweldig verhaal wat over twee spellen verteld wordt

+ De personages zijn uniek en levendig

+ Dance of Deduction geeft wat afwisseling met het onderzoek

– Het komt wat traag op gang

DN-Score: 9,2