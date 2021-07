[Preview] The Falconeer Warrior Edition – Behoort tot de meest indrukwekkende spellen op de Switch

Altijd al willen vliegen op een vogel en anderen neer willen schieten? Dan krijg je de kans met The Falconeer.

Vorig jaar verscheen ‘The Falconeer’ exclusief voor de Xbox. Als een lanceringstitel voor de nieuwe generatie Xbox kreeg de titel flink wat aandacht. Het werd als één van de betere launch-titels gezien door de unieke gameplay en artstyle. Bovendien is het spel door maar één persoon gemaakt. Dat maakte het nog indrukwekkender. Bijna een jaar later komt een uitgebreidere versie naar de Switch. Hoe speelt het spel daadwerkelijk?

The Falconeer speelt zich af in het verdeelde ‘The Great Ursea’. Verschillende fracties strijden hier tegen elkaar. Sommige strijders zijn Falconeers geworden. Falconeers zijn mensen die op een grote vogel, een Warbird, vliegen en hiermee de strijd aangaan. Hoewel je een Falconeer genoemd wordt zijn niet alle Warbirds oversized Falcons. Je kunt namelijk ook op een Wyvern vliegen.

Niet je standaard dogfights

Hoewel The Falconeer in eerste instantie lijkt op een standaard dogfight vliegspel is het een stukje gecompliceerder dan dat. Waar je in spellen als Star Wars Squadrons weinig hoeft na te denken over het opladen van wapens is dat in dit spel wel wat anders. Je hebt namelijk verschillende elementen waar je rekening moet houden zoals de energiebalk om te versnellen, maar ook je wapens hebben soms even wat extra energie nodig.

Het eerste kun je makkelijk verkrijgen door naar beneden te vliegen, terwijl de krachtbron voor wapens wat lastiger is. Hiervoor moet je namelijk speciaal in een donderwolk vliegen. De bliksem laadt namelijk je vogel op, maar je zult wel moeten oppassen dat je niet oververhit raakt. Het brengt een afwisselend element wat ervoor zorgt dat je constant bezig bent met afwisselen van tactiek. Want zonder energie zitten is niet handig tijdens een gevecht.

The Falconeer draait niet alleen maar om vechten. Er zijn namelijk ook missies waar helemaal niet in gevochten wordt. Denk hierbij aan een missie om een pakket af te leveren. Daarnaast is The Great Ursea een enorm mooie plek om te verkennen. Je kunt echt uren genieten van het rondvliegen over de zee en nieuwe eilandjes tegenkomen. Het is flink rustgevend (zolang je geen vijanden tegen komt).

Bijna te soepele besturing

Het vliegen en vechten gaat erg soepel, bijna te soepel. De besturing is namelijk zo soepel dat ik in het begin regelmatig te ver doorstuurde. De vogel reageert namelijk erg snel waardoor een bocht te ver werd genomen en ik weer zicht op de vijand verloor. Hierdoor is het erg wennen om alles onder controle te krijgen, een paar keer de beginmissies doen is hiervoor een perfecte mogelijkheid. Zeker als je niet constant uit de lucht geschoten wilt worden bij latere missies.

Verder is de besturing erg standaard. De triggers worden gebruikt om te schieten, de sticks om te sturen en de camera te bewegen. Gewoon lekker simpel en eenvoudig waardoor je het snel onder de knie krijgt. Alleen de soepelheid is dus even wennen en zorgt voor een kleine instapdrempel.

Draait als een zonnetje

Waar ik bang voor was toen het spel werd aangekondigd voor de Switch is de performance. Hoewel de artstijl niet al te realistisch is en er geen hele fijne details in het spel zitten, profiteert The Falconeer enorm van een hoge framerate. En ook de Switch heeft hier 60 fps als doel wat erg goed gehaald wordt. Hierdoor zijn wel andere elementen zoals schaduwen minder goed geworden, maar met een spel als dit is framerate belangrijker dan grafische details.

DLC

The Falconeer heeft na zijn lancering verschillende gratis DLC ontvangen en met de Warrior Edition komt daar nog eens een bonus bovenop. Je krijgt dus niet alleen het basisspel, maar ook de ‘The Hunter’ DLC met een nieuw wapen en een nieuwe Warbird + de nieuwe ‘Edge of The World’ DLC. Deze breidt substantieel de game uit. Zo bevat het niet alleen nieuwe Warbirds, maar ook nieuwe missies en zelfs een compleet nieuw gebied die je kunt verkennen met je Warbirds. Heel ver ben ik nog niet in deze nieuwe DLC, maar het zet zeker de toon van het hoofdspel voort. Het is een kwaliteits-DLC.

Voorlopige conclusie

The Falconeer is een geweldig spel en hoewel ik nog niet diep in de nieuwe content ben gedoken lijkt het er op dat het ook op de Switch meer dan zijn prijs waard gaat zijn. Zeker voor het werk van één ontwikkelaar is het ongelooflijk goed uitgewerkt en bevat het zo veel kleine details die je eigenlijk niet bij zo’n spel zou verwachten.