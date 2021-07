Mortal Kombat 11 al meer dan 12 miljoen keer verkocht

Het nieuwste deel in de populaire Mortal Kombat-serie doet het goed

Mortal Kombat 11 verscheen in april 2019 op verschillende platformen waaronder de Nintendo Switch. Inmiddels heeft het elfde deel in de serie een mooie nieuwe mijlpaal bereikt: Mortal Kombat 11 is inmiddels al meer dan 12 miljoen keer verkocht. Warner Bros. Games en NetherRealm Studios maakte vandaag ook bekend dat de serie in totaal al goed is geweest voor meer dan 73 miljoen verkochte exemplaren. Het eerste deel in de serie verscheen inmiddels alweer bijna 30 jaar geleden.

NetherRealm Studios creative director en series co-creator Ed Boon zei het volgende over de verkopen van de bijna 30 jaar oude game-serie:

“When Mortal Kombat launched nearly 30 years ago, I never dreamed it would grow into the franchise it is today with more than 73 million games sold. We have some of the most passionate fans in the world and we appreciate the support they have shown us over the years.”

In onze review waren wij in 2019 al erg enthousiast over Mortal Kombat 11 op Nintendo’s hybride console. Je kunt onze review hier lezen.