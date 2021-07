[Special] Denis ontdekt de wondere wereld van Animal Crossing

De Animal Crossing-serie is inmiddels enorm populair. Denis checkte hoe de serie is ontstaan én is geëvolueerd!

Inmiddels heeft al een gigantisch aantal gamers het tropische eiland ontdekt waarop “Animal Crossing: New Horizons” (2020) voor de Nintendo Switch zich afspeelt. Op dit eiland kun je samen met al je beestenvriendjes your best life leiden onder de tropische zon. Je kunt in deze game ook je perfecte vakantiehuis designen, materialen verzamelen om gereedschappen en items te kunnen maken en je kunt zelfs je vakantiehuisje decoreren naar je eigen smaak. Kortom, Animal Crossing is een geweldige simulatiewereld met elementen van populaire videogames, zoals The Sims en Sim City.

New Horizons was de laatste editie in de Animal Crossing-videogamefranchise tot nu toe, maar door het succes van deze simulatiegames weten we wel zeker dat er nog meer delen zullen volgen. Laten we eens in de geschiedenis van deze games duiken om te kijken hoe Animal Crossing door de jaren is geëvolueerd… Denis neemt je mee door de jaren heen!

Animal Crossing (Nintendo GameCube, 2001)

Voor de Animal Crossing-games begon het allemaal in 2001 toen de originele “Animal Crossing” uitkwam voor de Nintendo GameCube. In deze game was je een jongetje of een meisje dat een geheel nieuw leven moest gaan opbouwen in een klein dorpje. Toen in de game duidelijk werd dat er amper woningen waren in het dorpje, werd er een voorstel gedaan door de winkeleigenaar Tom Nook: hij bood je een huis aan en liet weten dat je voor hem moest gaan werken om je schulden af te betalen. Zodra je schuld was afbetaald nam je allerlei gekke taken over van andere dorpsgenoten, zoals: fruit plukken, maar ook het vangen van vis en zelfs insecten. Langzaam maar zeker kon je je eigen leventje opbouwen.

Hetgeen deze game zo fantastisch maakte was de sfeer, met dagen en nachten, maar ook seizoenen die bijna synchroon liepen met de werkelijkheid. In de eerste Animal Crossing had je malle interacties met je dorpsgenoten en ook feestdagen liepen gelijk met je belevenissen in de echte wereld. De gameplay was heel laid-back en dit resulteerde in een videogame die vooral heel relaxed was, net als het dorpje waarin jouw videogamekaraktertje leeft.

Wist je dat Animal Crossing voor de Gamecube zoals wij die kennen eigenlijk een remake is van de in Japan verschenen Nintendo 64-game Animal Forest (Dōbutsu no Mori )? Omdat de Nintendo 64 buiten Japan toen al niet meer werd ondersteund, heeft Nintendo dit spel destijds niet buiten Japan uitgebracht. Met de Gamecube-versie maakten wij in Europa destijds voor het eerst kennis met de serie.





Animal Crossing: Wild World (Nintendo DS en Nintendo Wii U, 2005)

In deze tweede game van de Animal Crossing-franchise kon je je avonturen meenemen op je Nintendo handheld. Het verhaal was zo goed als hetzelfde als de eerste game; je zat zonder huis en kreeg een aanbod van winkeleigenaar Tom Nook. Je ging weer allerhande klusjes opknappen om je schulden af te kunnen betalen. Daarnaast kon je ook items en materialen verkopen om aan geld te komen en je relaxte dorpsleventje voort te zetten. Deze game werd ook in real-time gespeeld, net zoals de eerste game, maar in deze editie was het zo dat het dorpsleventje ook doorging terwijl je Nintendo-console uit stond. Een hele bijzondere feature voor een console en zeker revolutionair in 2005.

Wat “Animal Crossing: Wild World” anders maakte dan zijn voorganger was de gameplay. Zo waren er meer manieren om het dorp waarin je woonde te customizen, je kon bomen en bloemen planten en je kon zelfs een eigen sterrenstelsel in de lucht ontwerpen. Helemaal top was dat het de eerste keer was dat je in een Animal Crossing-game online kon gaan en zo de dorpjes van andere Animal Crossing-gamers kon bezoeken. Met de Nintendo Wii U kon dit via een Wi-Fi verbinding en met de Nintendo DS middels een DS-to-DS verbinding.

Animal Crossing: Let’s Go to the City (Nintendo Wii, 2008)

Deze game was eigenlijk een uitbreiding op de eerdere game, “Wild World”. In deze nieuwe editie kon je gaan wonen in een dorpje met je gamekarakter uit wild World, waarbij je alles wat je in de ene game had bereikt weer kon gebruiken in “Animal Crossing: City Folk”. Deze editie was zoals gezegd een uitbreiding, wat ook betekende dat je nieuwe karakters kon tegenkomen, zoals Gracie de giraf en Redd de vos. City Folk legde de focus vooral op nieuwe interacties tussen alle knotsgekke karakters in de game.

In de Verenigde Staten is het spel uitgebracht onder de titel Animal Crossing: City Folk. De game is een van de best verkochte spellen voor de Nintendo Wii.

Animal Crossing: New Leaf (Nintendo 3DS/2DS, 2012)

Zo’n vier jaar na City Folk was er dan eindelijk “Animal Crossing: New Leaf”, de tweede handheld game in deze serie. In deze game was het zo dat je de burgemeester was van een klein stadje dat je zelf een naam mocht geven. Je had ook een assistente met de naam Isabelle.

Deze game had de meeste mogelijkheden tot het customizen van je game-omgeving tot dan toe. Je kon je stadje een naam geven, je dorpsgenoten regels opleggen, bomen en bloemen planten, de vlag van je stadje designen en je stadje zo naar je hand zetten dat deze de mooiste werd die je ooit had gezien. New Leaf had meer diversiteit wat betreft verschillende typen gamekaraktertjes en ook een openbare campingplek waardoor er meer (online-)bezoekers naar je stadje werden getrokken.

Animal Crossing: Happy Home Designer (Nintendo 3DS/2DS, 2015)

Deze editie van Animal Crossing was een community simulatiegame voor de Nintendo 3DS en de eerste echte spin-off van de hoofdlijn van de Animal Crossing-games. In Happy Home Designer kreeg je de kans om huizen te ontwerpen voor de inwoners van een dorpje gebaseerd op hun wensen.

Door het scannen van amiibo-kaarten kregen spelers de kans vaardigheden te unlocken waarmee ze dan uiteindelijk de huizen van speciale karakters konden ontwerpen. Ondanks dat de hoofdlijn van Animal Crossing vaak veel goede kritieken krijgt voor zijn inventiviteit was dit bij de eerste spin-off helaas niet het geval.

Animal Crossing: amiibo Festival (Nintendo Wii U, 2015)

Deze Animal Crossing-videogame voor de Nintendo Wii U was een party-game met mini-games (à la Mario Party) waarbij er zwaar werd geleund op het gebruik van de Nintendo amiibo-figuren en cards. De game kreeg erg slechte reviews en erover uitweiden zal het er vast niet beter op maken…

Animal Crossing: Pocket Camp (iOS en Android, 2017)

Deze versie van Animal Crossing was geheel te spelen op mobiele iOS- en Android-smartphones. Pocket Camp moet gezien worden als een spin-off game van het origineel. In deze mobiele game was je eigenaar van een camping en kon je de gekste avonturen beleven samen met andere speler die de game ook hadden.

Je kon veel customizen in de game, maar doordat het een smartphone-game betrof was de gameplay niet zoals die op een console of handheld. Desalniettemin was Pocket Camp een klein succes voor mensen die niet per se grote gamers waren of geen Nintendo-console of handheld in hun bezit hadden.

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch, 2020)

En toen was er “Animal Crossing: New Horizons”. In deze laatste editie reis je af naar een vakantie-eiland. Als de burgemeester van dit eiland ga je deze plek de leukste ever maken! Deze game is al het goede van de vorige Animal Crossing-spellen en nog veel meer. In deze game heb je nog meer vrijheid en is er nog meer te customizen. Ga op zoek naar nog meer verschillende materialen om items en gereedschappen te maken, maar vergeet vooral niet te genieten van het eilandleven.

Belangrijke verandering bij deze game is dat je met tot acht anderen op één eiland kunt leven en samen er iets moois van kan maken om zo dus samen nieuwe horizonten te ontdekken…

Welke Animal Crossing is jouw favoriet?

Graag lezen we van jou welke Animal Crossing-game jouw favoriet is? Wat zijn je favoriete bezigheden in deze game? Heb je misschien tips voor een happy island of village life? Laat het ons weten in de comments hieronder!