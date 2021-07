Krijgt Persona 4 Arena Ultimax een remaster?

Vorige week startte Atlus officieel de viering van het 25-jarig jubileum van de Persona-serie door een speciale website te openen. De pagina noemt zeven verschillende projecten die zullen worden onthuld tussen september 2021 en herfst 2022. Een Persona 4 Arena Ultimax zou daar zomaar één van kunnen zijn!

Een van de projecten waarvan verwacht wordt in elk geval te komen is Persona 6, maar er wordt ook volop gespeculeerd over wat fans nog meer kunnen krijgen. Immers gaan er zeven projecten worden onthuld. Als we de de leaker Zippo mogen geloven dan zal in elk geval Persona 4 Arena Ultimax volgend jaar een remaster krijgen voor “moderne platforms”. Het is en blijft vooralsnog een gerucht, maar leaker Zippo heeft het in het verleden vaker bij het juiste einde gehad. Zo kende hij Metroid Dread al voordat het spel werd aangekondigd. Zippo schrijft op zijn blog het volgende over de mogelijke remaster:

“With Atlus’ recent announcement that Persona is getting some soft of shendig for it’s 25th anniversary in September, people are obviously wondering what the announcements will actually be. I can tell you one, today.

Arc System Works’ Persona 4 Arena Ultimax is getting a remaster, and is coming to modern platforms. I haven’t been told whether or not it will feature new content, but I would personally be very surprised if it doesn’t. A release is expected next year.”