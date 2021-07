Veel nieuws in Knockout City Season 2

Piramides en een kathedraal in één?

Nog meer nieuws van de EA Play Live 2021, en deze keer voor Knockout City.

Als eerste: in Season 2 van Knockout City komt er een nieuwe map. Dat is altijd welkom, maar deze map zal continu veranderen in door films geïnspireerde arena’s. De map genaamd Holowood Drive-In is een omgeving waar je van de spookachtige “Cathedral of Horror” zomaar op de charmante “Bridge of Love” kan staan. Het wordt kijken wat de impact zal zijn van deze nieuwe map, en of de veranderingen tijdens het spelen ook een verschil maken (naast dat het er tof uitziet). In de trailer hieronder zie je in ieder geval veel voorbij komen. Piramides, een kasteel en een slaapkamer….bed?

Als tweede komt er ook een nieuwe bal bij. De Soda Ball is een toevoeging waarmee je tegenstanders plakkerig kan maken waarmee alles ineens een stuk moeilijker wordt voor ze. Zoals je kan zien in de trailer is het ook een vrij grote explosie, dus je pakt hier meer dan alleen je target mee.

Als laatste komt er gewoon veel nieuws bij: filmische uitrustingen, nieuwe rewards, een nieuw uiterlijk, talloze cosmetische items, nieuwe Playlists en meer.

Knockout City is nu verkrijgbaar en gratis te proberen tot Street Rank 25, met cross-play- en cross-progression op de PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch, Origin, Steam, Epic Games Store en PlayStation®5.

Wie speelt al Knockout City en wie gaat het proberen? En wie las eerst ook eerst verkeerd “Fright at the Movies”?