The Origin: Blind Maid krijgt een griezelige nieuwe trailer

Kun jij overleven in een omgeving vol met vervormde demonen, spoken en meer?

In The Origin: Blind Maid stap je in de schoenen van een corrupte politicus die op de vlucht is nadat hij is beschuldigd van een paar zware zaken. Om te ontsnappen wil hij samen met zijn assistent de grens van Paraguay oversteken, om zo te schuilen in Brazilië. Helaas gaat niet alles zo gemakkelijk en komt de corrupte politicus al snel een bovennatuurlijk wezen tegen genaamd de Blind Maid. Dit wezen heeft een tragisch verleden waarvan de details tijdens het spel langzaam naar boven komen drijven. Natuurlijk moet je, om dit verleden in zijn volledigheid te zien, overleven. Zo moet je voorwerpen en wapens vinden die je helpen om de chaos te overleven en te ontsnappen naar het toevluchtsoord in Brazilië.

De Blind Maid is niet het enige wezen waar je bang voor moet zijn. Zo zijn er ook talloze vervormde demonen en spoken die maar al te graag een hapje uit je willen nemen. Wees dus voorzichtig in de wereld van The Origin: Blind Maid!

Ga jij The Origin: Blind Maid spelen? Laat het ons weten in de reacties!