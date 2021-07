Emergence-update trailer onthuld voor Apex Legends

Vanaf 3 augustus is het zover!

Tijdens EA Play Live is de volgende grote update onthuld voor Apex Legends: Emergence. Speciaal voor de update is er een release-trailer uitgebracht met informatie over de nieuwe Legende Seer en een nieuw wapen dat zal worden toegevoegd. Benieuwd? De trailer vind je hieronder!

Naast de update met Seer als paradepaard heeft EA ook Year 2 aangekondigd van de Apex Legends Global Series (ALGS). Honderden squads van over de hele wereld hebben tegen elkaar gestreden in de afgelopen ALGS met een prijzenpot van 2,5 miljoen dollar. Het evenement brak alle records met wereldwijd meer dan 3,5 miljoen uur en een gemiddeld aantal kijkers van 180.000 tijdens de North America Finals.

Alles op een rijtje

Een kort overzicht van alles wat is aangekondigd door Chad Grenier, de Game Director, tijdens de EA Play Live:

– Nieuwe Legend: Seer. Een krachtige verkenner die op nieuwe manieren tegenstanders kan opsporen en op jagen – ook door muren heen.

– Ranked Arenas. Emergence geeft een nieuwe manier van klimmen in de ranken. Je hebt scores (Bronze, Silver, Gold, etc.) maar ook een MMR (match-making-rating). Met deze MMR kun je nu tegen spelers komen die mogelijk in een hogere score zitten, maar wat betreft MMR meer op jouw niveau zitten. Waarom? Stel dat jij Silver bent maar jouw MMR is zo goed als die van Platinum, dan probeert het systeem jou tegen andere Platinum spelers te zetten die net zo goed zijn. Win je? Dan wordt je ook met MEER beloond, waardoor je sneller scores omhoog kan klimmen.

– Year 2 van Apex Legends Global Series toont ook maar weer eens wat er allemaal mogelijk is. De prijzenpoel gaat naar 5 miljoen dollar en laat via crossplay ons ook kennismaken met spelers op andere consoles.

Zoals al eerder aangegeven is Apex Legends: Emergence vanaf 3 augustus 2021 beschikbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en PC via Origin en Steam.