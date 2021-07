Activision Blizzard wordt aangeklaagd door de Californische staat

Ook bij Activision Blizzard schijnt het lastig te zijn om handen thuis te houden.

De game-industrie is er geen vreemde van ondertussen. Steeds vaker komen er verhalen naar boven over seksuele intimidatie op de werkvloer. Ubisoft kwam iets meer dan een jaar geleden hiervoor uitgebreid in het nieuws en wordt nu ook in Frankrijk aangeklaagd hierom. Ubisoft is niet alleen hierin, want ook de gaming gigant Activision Blizzard heeft een geschiedenis hiermee. Dit blijkt uit een rechtszaak die twee dagen geleden door de staat Californië is ingediend.

De Department of Fair Employment and Housing (oftewel DFEH) heeft de aangklacht ingediend na een aantal jaren onderzoek. De DFEH noemt de cultuur bij het bedrijf een ‘frat house’ werkplek waar vrouwen constant het onderspit delven. Dit probleem zou door het hele bedrijf heen plaatsvinden en ook met kennis van enkele hoge piefen zoals de president van Blizzard. Niet alleen verdienen vrouwelijke werknemers stukken minder dan mannen in dezelfde functies, maar er is ook nog eens sprake van een grote hoeveelheid seksuele intimidatie.

Zo ook van de vorige Senior Creative Director van World of Warcraft die meermalen van collega’s afgehaald moest worden. Dit zonder enige vorm van sancties.

“During a company event (an annual convention called Blizz Con) Afrasiabi would hit on female employees, telling him he wanted to marry them, attempting to kiss them, and putting his arms around them. This was in plain view of other male employees, including supervisors, who had to intervene and pull him off female employees.”

In een reactie naar Polygon (volledige reactie hier te vinden) liet Activision te weten het op zijn zachtst gezegd niet eens te zijn met de aanklachten. Volgens Activision Blizzard heeft de DEFH een oud beeld geschetst wat ondertussen al niet meer het geval is. Ook zouden ze valse en vervormde beelden geven over het verleden.

The DFEH includes distorted, and in many cases false, descriptions of Blizzard’s past. We have been extremely cooperative with the DFEH throughout their investigation, including providing them with extensive data and ample documentation, but they refused to inform us what issues they perceived. They were required by law to adequately investigate and to have good faith discussions with us to better understand and to resolve any claims or concerns before going to litigation, but they failed to do so. Instead, they rushed to file an inaccurate complaint, as we will demonstrate in court. We are sickened by the reprehensible conduct of the DFEH to drag into the complaint the tragic suicide of an employee whose passing has no bearing whatsoever on this case and with no regard for her grieving family. While we find this behavior to be disgraceful and unprofessional, it is unfortunately an example of how they have conducted themselves throughout the course of their investigation. It is this type of irresponsible behavior from unaccountable State bureaucrats that are driving many of the State’s best businesses out of California.

Wat hier uit komt zal nog moeten blijken, maar het is een algemeen bekend feit dat de game-industrie geen lieve plek is voor vrouwen. Zo was de DEFH al eerder betrokken bij een soortgelijke zaak tegen Riot Games. Mocht de DEFH gelijk krijgen is het hopelijk een volgende stap in meer gelijkheid in de industrie.