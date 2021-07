The Jackbox Party Pack 8 onthult Weapons Drawn als vijfde en tevens laatste minigame

Een moordpartij waarbij iedereen de detective is, maar gelijk ook een moordenaar.

Een paar weken terug was de vierde minigame voor alweer het achtste deel van de knotsgekke partypack-serie bekend gemaakt. Vanaf vandaag weten we ook wat de vijfde, en tevens ook laatste, minigame gaat worden van The Jackbox Party Pack 8. Weapons Drawn sluit zich namelijk aan in het rijtje. In Weapons Drawn zullen er doden vallen, misschien net wat te veel doden. Het is de bedoeling om samen de moorden op te lossen, waarbij elk bewijsstuk is getekend door de spelers. Maar waarbij iedereen leuk als detective speelt, is iedereen tegelijkertijd ook een moordenaar. Er is echter een twist en dat is dat iedereen een ‘calling card’ heeft. Elke speler moet namelijk in de bewijsstukken een gekozen letter van hun naam verstoppen. Ben je benieuwd hoe dat eruit ziet? Bekijk dan deze trailer hieronder.