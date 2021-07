The Dungeon of Naheulbeuk is een game die je krijgt als je een spel maakt van een parodie op RPG's en D&D. Maar is het ook wat?

De Switch heeft ondertussen vele RPG’s gehad en niet alles is een winnaar. The Dungeon of Naheulbeuk is een adaptatie van verschillende audioboeken van John Lang. Deze boeken waren al een parodie op RPG’s en Dungeons & Dragons, maar hoe bevalt een spel adaptatie hiervan? Korte versie: niet heel geweldig, de lange versie is wat gecompliceerder.

De oorsprong van het spel is enorm goed te merken aan de volledige verhaalvertelling. Zo is er een verteller van het verhaal (Dungeon Master) en zijn personages stereotype RPG- en D&D-personages. Je hebt onder andere de Mage, Ranger, Thief, Orc en Dwarf. Het is een bende misfits die samen moeten werken om een speciaal beeldje te vinden. Met een verse lading flauwe humor en flink wat gescheld zul jij ze door de gevaarlijke ‘Dungeon of Naheulbeuk’ moeten leiden.

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos is op de Switch een port van de in 2020 uitgekomen pc-versie. Het voelt alleen alsof er een copy-paste is geweest en verder niets aan optimalisatie of QA is geweest. Gameplay is namelijk een mess. Het heeft veel weg van Mario + Rabbids. Zo kun je tussen gevechten vrij rondlopen door de wereld. Je kunt schatten vinden, interacties hebben met voorwerpen en er zijn natuurlijk gevechten. Net als in Mario + Rabbids (en XCOM) zijn dit turn-based battles en moet je goed tactisch de vaardigheden van al je teamgenoten in de gaten houden. Juist omdat we weten dat zo een spel enorm goed en fijn kan spelen op de Switch is de optimalisatie zo jammer.

Technisch mag het echt wel beter

De menu’s zijn namelijk een rotzooi: er is enorm veel in de menu’s te doen en te zien, maar het werkt gewoon niet fijn met een controller. Voor je bepaalde plekken vindt, ben je een lange tijd bezig en soms breken de menu’s gewoon volledig waardoor je er niet meer uit kunt komen en het spel moet herstarten.

Grafisch ziet het spel er wel prima uit, maar door de grote groep spelers vertraagd het spel en dus gaat de framerate omlaag. Dit zorgt weer voor vervelende haperingen. Nu ben ik niet iemand die snel framerate fluctuatie ziet of er door geïrriteerd wordt, maar op sommige momenten is het wel erg merkbaar.

Waar ook duidelijk uit blijkt dat het spel niet geoptimaliseerd is, zijn de laadtijden. Nu verwacht ik op de Switch niet de laadtijden van een PlayStation 5, maar als een spel als deze gemiddeld twee keer zo lang moet laden dan Breath of the Wild gaat er toch wel iets mis. Nu moet het spel ook best regelmatig laden (zeker dankzij de bugs) dus alle vaart gaat uit het spel.

Niet alleen maar kommer en kwel

Gelukkig zitten er ook positieve aspecten aan het spel. Zo is het uiterlijk van het spel echt geweldig. Het heeft een wat schattig uiterlijk, maar ook weer niet te schattig. De stemmen zijn geweldig en de opmerkingen die heen en weer vliegen hebben de humor van een iets minder harde versie van South Park. Ieder personage heeft hier ook weer zijn of haar eigen trekjes in. Zo zal het ene personage meer de Orc verbaal aanvallen terwijl de ander weer niets met de Dwarf heeft. De dynamiek van de groep is goed neergezet. Het enige kleine nadeel hieraan: het is een type humor waar je van moet houden, anders wordt het snel te veel van het goede.

De audio verder heeft een goede sfeer die past bij een avontuur als het verkennen van een kerker. Het is jammer dat het geen multiplayer heeft want het voelt soms echt alsof je een Dungeons & Dragons-spel aan het spelen bent. Het heeft wat mysterieus en avontuurlijks buiten de gevechten om terwijl de gevechten juist goed spanning overbrengen.

Daarnaast heeft elk personage een eigen skill tree waardoor er nieuwe mogelijkheden komen tijdens gevechten, maar ook in de wereld en wat je tijdens het rondlopen kunt doen. Doordat je steeds wat nieuws vrijspeelt kun je je speelstijl constant aanpassen en steeds nieuwe locaties verkennen op plekken waar je al bent geweest.

Conclusie

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos heeft positieve kanten. Hieronder vallen het leuke verhaal met een flinke dosis humor en de tactische gevechten. Helaas staan daar wel een storende UI en flink wat technologische haperingen tegenover waardoor het geen plezierige ervaring is. Laten we maar hopen op een patch, want dan heeft de Switch weer een top RPG erbij.

+ Goede stemacteerwerk

+ Leuke humor

+ Gevechten zijn flink tactisch

+ Uitgebreide skill trees voor ieder personage

– Onoverzichtelijke UI

– Technologisch wel flink ondermaats

DN-score: 6,0