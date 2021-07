[Review] Ender Lilies: Quietus of the Knights – Meeslepende Metroidvania

Kruip in de huid van het jonge meisje Lily en zuiver de wereld van de Blights in deze meeslepende Metroidvania!

Ender Lilies: Quietus of the Knights is een 2D actie-RPG met een dark fantasy thema uit de ontwikkelstudio van Adglobe en Live Wire. Het spel wordt al vaak vergeleken met toptitels als Hollow Knight en valt ook in te delen bij het Metroidvania-genre. Mits goed uitgewerkt zijn games die onder deze noemer vallen regelrechte hits te noemen. Weet Ender Lilies het ook waar te maken?

Een duister verleden

In Ender Lilies kruip je in de huid van Lily. Lily is een jong meisje die plots ontwaakt in de ruïnes van een ooit prachtige kathedraal. Ze wordt gewekt door een Blight die bekend staat als de Umbral Knight. Hij vertelt haar wat er allemaal is gebeurd in de uithoeken van Land’s End. Er is namelijk een kwaadaardige regen neergedaald, waardoor alle levende wezens zijn getransformeerd in zombie-achtige monsters die de Blighted of Blights worden genoemd. Deze regen valt tot op heden en heeft het koninkrijk praktisch vernietigd. De Umbral Knight vertelt je dat het aan jou als Witte Priesteres de plicht is om de Blight te zuiveren. Jij hebt namelijk de kracht om deze weerzinwekkende monsters te verslaan. Gedurende het avontuur zal je als Lily meer te weten komen over haar geschiedenis, maar ook over haar toekomst. Dat belooft alvast veel goeds.

Soepel door de duisternis

Al gauw nadat de Umbral Knight je met alle informatie rondom het afgespeelde doemscenario heeft ontwaakt (ik ken betere manieren om gewekt te worden), stap je als Lily de getergde wereld in. Lily beweegt zich vrij soepel door de omgeving. Ze springt in het begin nog niet zo hoog, al komt daar snel verandering in. Met de rechterschouderknop ben je in staat om vijandelijke aanvallen te ontwijken, door Lily weg te laten springen. Het oogt wel een beetje onhandig, omdat het eruit ziet alsof ze voorover valt, maar dat kunnen we een jong meisje niet kwalijk nemen. Vergis je echter niet in haar kwaliteiten. Als Witte Priesteres kan ze namelijk de krachten gebruiken van de geesten die ze gezuiverd heeft. Waar je in het begin alleen gebruik kunt maken van de snelle aanvallen van de Umbral Knight, komen daar gedurende het spelen meer interessante vaardigheden bij. Zo geeft de geest van Guardian Siegrid je een meervoudige aanval en maakt de gigantische geest van Gerrod, the Elder Warrior, korte metten met vijanden door gebruik te maken van krachtige stoten. Het is mogelijk om 2 sets van 3 knoppen (X, Y en A) naar eigen smaak in te vullen met de krachten van verschillende geesten. Dit heeft interessante strategische gevolgen. Zo is het mogelijk om een compleet aanvallende set naast een meer verdedigende set in te stellen, waar je in gevechten makkelijk tussen kan switchen. Lily kan naast het gebruiken van deze geestenkrachten ook haar gezondheid herstellen door te bidden middels de linkerschouderknop.

Ook Lily moet rusten

Door vijanden te verslaan kan Lily bepaalde items verzamelen. Sommige van deze voorwerpen, zoals amuletten en kettingen kan ze dragen voor extra levenspunten. Daarnaast zijn er Stagnant en Furious Blights. Deze stellen je in staat om de geesten te upgraden, waardoor hun krachten meer effect zullen hebben. Dit kan Lily echter alleen bij een rustpunt doen. Deze kom je echter regelmatig tussen de verschillende omgevingen. De rustpunten stellen je in staat om het spel op te slaan, Lily aan te sterken, de verschillende geesten een knop toe te wijzen en de skills te upgraden. Daarnaast is het mogelijk om later in het spel tussen de verschillende rustpunten te reizen, wat een hoop tijd scheelt. Om deze punten te vinden is het belangrijk om de kaart goed in de gaten te houden.

Op de kaart kijken

En als we het dan toch over de kaart hebben; deze is in principe niets speciaals. Het lijkt eigenlijk op de plattegronden zoals we die kennen uit de Metroid-serie. De omgevingen worden op schaal weergegeven als blauwe rechthoekjes. Verbindingspunten naar aangrenzende omgevingen zijn zichtbaar. De plekken waar Lily kan rusten zijn zichtbaar gemaakt als groene ruitjes in de eerder genoemde rechthoekige gebieden. Wat ook handig is, is het gegeven dat de rechthoekjes een gele kleur krijgen zodra alle verborgen gebieden in een omgeving zijn gevonden. Zo weet je altijd of er nog ergens iets te halen valt. De lay-out van de verschillende gebieden van Ender Lilies is voor een Metroidvania vrij lineair te noemen. Toch zitten de gebieden propvol met verstopte uithoekjes en zal je dankbaar gebruik van maken van de kaart.

Vergevingsgezind

Het spel wisselt rustieke momenten af met angstaanjagende confrontaties met de doodenge Blights. Vooral de confrontaties met de bazen zorgen ervoor dat je hartslag snel toeneemt. Het spel houdt namelijk goed rekening met hoe sterk je op een bepaald punt bent geworden. Hoewel elk van de bazen zeker neer te halen is door Lily en haar geesten, zal je de eerste keren bijna zeker het onderspit delven. De bazen kennen vaste patronen, die automatisch veranderen naar mate je ze verder richting hun nederlaag weet te krijgen. Het is de kunst deze patronen door te hebben en de krachten van de verzamelde geesten strategisch in te zetten. Mocht Lily trouwens verliezen, dan zal ze weer ontwaken bij haar laatste rustplekje. Er zitten hier geen negatieve gevolgen aan. Dus geen verlies in items of experience. Het is eigenlijk snel duidelijk dat Ender Lilies kwalitatief goed in elkaar steekt. Dat is niet alleen qua gameplay, maar ook grafisch mag het spel geprezen worden. De makers creëren een ongelofelijk stilistisch contrast terwijl je als een haast wit lichtgevend, jong, kwetsbaar ogend meisje door de duistere, enge wereld van Land’s End trekt.

Conclusie

Ja, Ender Lilies is in de basis een Metroidvania zoals zovelen. Echter ademt het spel een bepaalde melancholische charme die je zelden terugvind in spellen. De meeslepende verhaallijn, de grafische vormgeving, de duistere sfeer. Alles komt samen tot een subliem voorbeeld van kwaliteit voor het genre. Ender Lilies: Quietus of the Knights is een volwaardig spel wat gezien de kwaliteit voor een volwaardige prijs verkocht zou mogen worden. Dat deze ervaring van een game voor €24,99 in de eShop aan te schaffen is maakt het des te meer een aanrader.

+Sfeervol, duister en meeslepend verhaal

+Vergevingsgezind na sterven

+Boordevol geheime plekken om te onderzoeken

-Voor de kritische Metroidvania-fan te lineair

-Enkele keren hapering

DN-Score: 9