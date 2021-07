Kingdom Hearts: The Complete Novel Collector’s Edition aangekondigd

Een must-have voor de Kingdom Hearts fans komt eraan!

Wie de Kingdom Hearts franchise nauwlettend in de gaten houdt, weet dat er in de loop der jaren verschillende zogeheten light novels zijn verschenen. Simpel uitgelegd is een light novel vergelijkbaar met manga, maar is meer verhalend van vorm, als een boek, waar manga meer een snelle stripvorm kent. Echter is dit onderscheid steeds vaker te verwaarlozen, gezien de beide boekvormen elkaar regelmatig opzoeken en overlappen.

Uitgeverij Yen Press heeft nu aangekondigd dat de gehele huidige collectie Kingdom Hearts light novels worden gebundeld in een mega collector’s edition. Naast een metalen sleutelhanger van Sora’s Kingdom Key en 13 speciale kunstafdrukken zal de Kingdom Hearts: The Complete Novel Collector’s Edition de volgende uitgaves bevatten:

Kingdom Hearts Birth by Sleep: The Novel

Kingdom Hearts: The Novel

Kingdom Hearts Chain of Memories: The Novel

Kingdom Hearts 358/2 Days: The Novel

Kingdom Hearts II: The Novel

Kingdom Hearts Re:coded: The Novel

Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance: The Novel

Kingdom Hearts x: Your Keyblade, Your Story The Novel

Kingdom Hearts III: The Novel Vol. 1

Kingdom Hearts III: The Novel Vol. 2

Kingdom Hearts III: The Novel Vol. 3

De Kingdom Hearts: The Complete Novel Collector’s Edition zal per november 2021 verkrijgbaar zijn voor een adviesprijs van $199,99. Al valt deze (ook voor internationale klanten) te pre-orderen voor $149,99 bij rightstufanime.com. Bekijk hieronder alvast de foto’s van de set: